Prim-ministrul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru victoria pro-europeană

După victoria detaşată a Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), care a obţinut peste 50% din voturi, prim-ministrul Ilie Bolojan a felicitat cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică şi pentru opțiunea clară în favoarea direcţiei europene.

„Vreau să felicit în mod deosebit şi autorităţile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul şi pentru felul în care au făcut faţă unui complex de presiuni menite să deturneze dorinţa oamenilor. În final, aşa cum se întâmplă în democraţii autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferenţa”, a scris Bolojan luni, pe Facebook.

Premierul a subliniat sprijinul deplin al României pentru parcursul european al Republicii Moldova

Șeful Guvernului de la București a subliniat sprijinul deplin al României pentru parcursul european al Republicii Moldova: „Personal, dar şi în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”, a mai transmis premierul, conform digi24.ro.

Potrivit datelor prezentate luni de Comisia Electorală Centrală după numărarea a 99,78% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,14%, urmat de „Blocul Patriotic” cu 24,20% și Blocul Electoral „Alternativa” cu 7,97%. În Parlament mai intră „Partidul Nostru”, cu 6,21%, și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), cu 5,62%.

Rezultatul confirmă sprijinul majoritar pentru PAS și consolidează direcția pro-europeană a Republicii Moldova, oferind partidului condus de Maia Sandu posibilitatea de a forma o guvernare orientată spre integrarea în Uniunea Europeană.

