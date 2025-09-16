Nicușor Dan: România nu va tolera nicio interferență străină în procesul său democratic

Președintele Nicușor Dan a transmis marţi, pe platforma X, că România nu va tolera nicio interferență străină în procesul său democratic.

Şeful statului a evidențiat că interferențele hibride sunt o amenințare nu doar la adresa țării noastre, ci și „o provocare serioasă“ pentru întreaga comunitate euro-atlantică.

El a menționat că procurorul general al României a publicat marți investigații care arată că țara noastră a fost ‘ținta principală a atacurilor hibride orchestrate de Federația Rusă în timpul alegerilor prezidențiale din 2024’, potrivit Agerpres.

Au fost peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale

Șeful statului a precizat că au fost peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale și s-au derulat campanii de dezinformare și manipulare masive prin social-media, inginerie socială și marketing personalizat, folosite să influențeze votul și să divizeze opinia publică.

„Potrivit investigației, aceste acțiuni au susținut direct un candidat pro-Kremlin în cursa electorală. Nu este o amenințare doar la adresa României, ci este o provocare serioasă pentru întreaga comunitate euro-atlantică. În acest context, solidaritatea internațională și cooperarea consolidată în domeniul securității cibernetice și informaționale sunt esențiale“, a detaliat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că România nu va tolera nicio interferență străină în procesul său democratic. ‘Ne vom apăra cu fermitate suveranitatea, integritatea instituțiilor noastre și încrederea pe care cetățenii noștri o au în ele’, a mai scris acesta pe X.

