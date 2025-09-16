Procurorul general al României spune că Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia

Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că există indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Federația Rusă. Potra este dat în urmărire internațională, după ce justiția din țara noastră a decis arestarea lui preventivă.

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia, afirmă surse judiciare, conform digi24.ro.

Horațiu Potra face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținere de azil

Informaţia a fost confirmată printr-un comunicat în care Parchetul ICCJ notează că ”umarea imediată a acţiunilor inculpaţilor a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii”.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact, pentru a se putea solicita în momentul de față extrădarea în România în baza mandatului internațional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă pot spune, în schimb, e că există date certe care rezultă din anchetă că în acest moment Horațiu Potra face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținere de azil”, a declarat Florența.

Horațiu Potra a vrut să organizeze în 8 decembrie 2024 o acțiune violentă în fața Curții Constituționale

Întrebat dacă se cunoaște locul exact unde se află Potra, Florența a răspuns: „Nu știm unde se află. Ne-a rezultat din anumite elemente probatorii faptul că face astfel de demersuri. În perioada aceasta a făcut demersuri, în orice caz”, a adăugat Florența. Procurorul general a mai spus că în acest moment Potra nu a cerut azil politic în Rusia, dar face demersuri. Procurorii Parchetului General îl acuză pe Horațiu Potra, șeful mercenarilor români și apropiat al lui Călin Georgescu, că a vrut să organizeze în 8 decembrie 2024 o acțiune violentă în fața Curții Constituționale, potrivit referatului pentru arestarea preventivă a membrilor grupării de mercenari.

Procurorii arată că protestul împiedicat în urma unui apel la 112 era de fapt ”o acțiune de război hibrid, de natura să slăbească structura de putere a statului”. Procurorii arată că Horațiu Potra a revenit în România pe 6 decembrie 2024, dupa ce în data de 4 decembrie 2024, în timp ce se afla în Congo, a fost contactat de Andrei Avram, liderul grupării infracționale ”Ciurarii” (specializat în comiterea de fapte de trafic de persoane și proxenetism), care i-a comunicat că ”mâna dreaptă” a unui candidat la Președinție ar dori să poarte o discuție cu el.

