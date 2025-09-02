Președintele Nicușor Dan se întâlneşte cu liderii coaliției de guvernare la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte astăzi la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliţiei de guvernare, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Cel mai probabil se va discuta despre reforma administraţiei publice locale. Liderul UDMR, Hunor Kelemen, a confirmat încă de luni această întâlnire a şefilor partidelor din coaliţie cu preşedintele Nicuşor Dan.

„Am primit invitaţia pentru mâine, de la ora 12:00, dacă nu mă înşel. Bineînţeles că, după începerea sesiunii parlamentare, era şi cazul să se întâlnească preşedintele cu liderii coaliţiei. E absolut firesc să se întâmple acest lucru, nu e nimic rău”, a afirmat preşedintele UDMR, luni, la Parlament. El a mai spus că „preşedintele e mediator”.

„Această întâlnire este o întâlnire absolut normală la începutul sesiunii parlamentare. Şi dacă nu ar fi fost acea situaţie cu asumarea pe autorităţile locale şi centrale, era nevoie de o astfel de întâlnire”, a spus Hunor Kelemen.

Pachetul legislativ privind reforma administrației publice locale a fost amânat

Întâlnirea are loc în contextul în care pachetul legislativ privind reforma administrației publice locale a fost amânat, după ce partidele din coaliție nu au ajuns la un consens privind reducerile de personal.

Subiectul urmează să fie reluat în discuțiile din coaliție, însă divergențele persistă, ceea ce face rolul de mediator al președintelui cu atât mai relevant.

