Dolj: Tânăr reţinut după ce a violat o minoră de 15 ani

Un tânăr de 25 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut pentru 24 de ore după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată în vârstă de 15 ani. Incidentul s-a petrecut în comuna Vela.

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr.7 Poliție Rurală Plenița au reţinut, pe 1 septembrie, pentru 24 de ore, un tânăr de 25 de ani, din comuna Vela, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor.

„Polițiștii au fost sesizați, pe 19 august, de către unitatea de parchet competentă prin plângerea unei minore, de 15 ani, din comuna Vela, cu privire la faptul că, la începutul lunii august, ar fi fost constrânsă de un tânăr, de 25 de ani, să întrețină raporturi sexuale cu acesta.

În cursul zilei de ieri, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, la două imobile din localitatea Vela“, potrivit IPJ Dolj.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au identificat un tânăr, de 25 de ani, din comuna Vela, bănuit de comiterea faptei, fiind condus la audieri.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore

În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor și introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

În cursul acestei zile, cel în cauză va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Citeşte şi: Guvernul prezintă lista pe județe cu ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan local