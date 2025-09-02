Guvernul prezintă lista pe județe cu ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan local

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, marți, la Palatul Victoria, ce ar însemna o reducere a posturilor în administrația publică locală cu 40%.

Potrivit Executivului, puțin peste 13.000 de posturi ar urma să fie tăiate în plan local, ceea ce reprezintă 10% din totalul posturilor ocupate în prezent și doar jumătate din primării ar fi nevoite să facă restructurări, conform digi24.ro.

În administrația locală ar figura, în prezent, 189. 777 de angajați, potrivit documentului prezentat de Guvern. Dacă s-ar aplica reducerea cu 40% a posturilor, așa cum propune premierul Ilie Bolojan, numărul final al posturilor ar ajunge la 126.862. Însă acestea cuprind și posturi vacante. Posturile ocupate reduse efectiv ar fi astfel de 13.098, adică un procent de 10%. Din totalul de 3.228 de unități administrativ-teritoriale, doar 1.655 vor trebui să taie posturi din organigrame.

Județele unde ar trebui reduse cele mai multe posturi

Cele mai multe posturi ar trebui reduse din județe precum: Prahova – 724 de posturi din 68 de UAT-uri București – 708 posturi Argeș – 649 de posturi din 58 de UAT-uri Suceava – 627 de posturi din 48 de UAT-uri Galați – 522 de posturi din 61 de UAT-uri Mureș – 513 posturi din 56 de UAT-uri Hunedoara – 450 de posturi din 46 de UAT-uri Iași – 439 de posturi din 65 de UAT-uri

Ce spune Ilie Bolojan „Pentru o reducere efectivă de 10% a personalului de la posturile ocupate, ar însemna ca, din numărul total, să avem o reducere de aproximativ 40%. În jumătate dintre UAT-uri ar trebui făcute reduceri de personal, iar cealaltă jumătate își vede de treabă, pentru că și-au calculat personalul în așa fel încât funcționează eficient.

Însă, în cealaltă jumătate, primarii și șefii de CJ-uri ar trebui să se uite atent de ce, în unele localități, lucrurile pot funcționa bine cu mai puțini angajați. Dacă am vrea să avem un efect de 15% reducere, ar însemna că ar trebui să aplicăm un procent de 45% reducere. Asta ar însemna că, în 60% dintre unități, vor trebui să existe tăieri”, a declarat premierul, marți, la Palatul Victoria.

Citește şi: Cod galben de caniculă în Oltenia



