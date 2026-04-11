JD Vance la Islamabad, Pakistan

Vicepreședintele american JD Vance a ajuns în Islamabad, Pakistan, marcând începutul unei misiuni diplomatice extrem de delicate, cu mize uriașe pentru stabilitatea regională.

Vizita are loc la doar câteva ore după sosirea delegației iraniene, condusă de Mohammad Bagher Ghalibaf, semn că negocierile dintre Statele Unite și Iran intră într-o fază decisivă.

Alături de Vance se află figuri importante precum Jared Kushner și Steve Witkoff, într-o încercare de a impulsiona discuțiile de pace, considerate deja unele dintre cele mai dificile din ultimii ani.

Neîncredere și avertismente dure

Deși partea iraniană susține că vine la negocieri cu „intenții bune”, liderul delegației a subliniat clar lipsa de încredere în SUA.

La rândul său, JD Vance a transmis un mesaj ferm: Washingtonul nu va tolera eventuale tentative de tergiversare sau manipulare din partea Teheranului.

Puncte sensibile pe masa negocierilor

Printre cele mai importante blocaje se numără statutul Liban în actualul armistițiu și rolul actorilor regionali implicați indirect în conflict.

Situația este complicată și mai mult de discuțiile paralele care ar urma să aibă loc la Washington între oficiali libanezi și o delegație din Israel.

O misiune cu risc major

Pentru JD Vance, această vizită reprezintă cel mai dificil test de până acum din mandatul său, potrivit BBC.

Un eventual eșec al negocierilor ar putea avea consecințe majore atât pentru politica externă americană, cât și pentru echilibrul fragil din Orientul Mijlociu.

La sosirea sa, vicepreședintele american a fost întâmpinat de ministrul de externe pakistanez Ishaq Dar și de șeful armatei, Asim Munir, într-un context diplomatic extrem de tensionat.

