Noi imagini cu „Arcul de Triumf” propus de Donald Trump pentru Washington: proiect uriaș, controversat și contestat în instanță

Administrația lui Donald Trump a publicat noi randări ale unui proiect monumental pe care președintele dorește să îl construiască în Washington, D.C.: un arc de triumf grandios dedicat celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Proiectul, realizat de firma de arhitectură Harrison Design, prezintă o structură de aproximativ 76 de metri înălțime, decorată cu elemente aurii, vulturi simbolici și o statuie impunătoare a „Doamnei Libertății înaripate”.

Pe arc apar inscripții cu încărcătură simbolică puternică, precum „O națiune sub Dumnezeu” și „Libertate și dreptate pentru toți”, reflectând viziunea administrației Trump asupra identității americane.

Un proiect cu ambiții uriașe

Planul prevede amplasarea construcției în zona Memorial Circle, la capătul podului Arlington Memorial, într-o zonă cu o puternică încărcătură istorică, aproape de Lincoln Memorial și de Cimitirul Național Arlington.

Arcul ar depăși în înălțime atât Lincoln Memorial, cât și celebrul Arcul de Triumf din Paris, Trump declarând că își dorește „cel mai mare dintre toate”.

Controverse și opoziție legală

Proiectul a stârnit deja numeroase contestații în instanță, inclusiv din partea unor grupuri de veterani ai războiului din Vietnam, care îl consideră un „proiect vanitos” ce ar putea afecta caracterul solemn al zonei memoriale.

Organizațiile implicate susțin că amplasarea arcului ar modifica semnificativ peisajul istoric și simbolic al Washingtonului.

Instituții și decizii viitoare

Proiectul urmează să fie analizat de U.S. Commission of Fine Arts, instituție responsabilă cu evaluarea designului clădirilor federale. Totuși, componența acesteia a fost schimbată recent, ceea ce a adăugat și mai multă controversă, potrivit Forbes.

Nu este încă clar dacă proiectul va intra și sub incidența legislației privind monumentele comemorative, care ar necesita aprobarea Congresului.

În al doilea mandat, Trump a promovat mai multe modificări arhitecturale în capitală, inclusiv proiecte controversate la Casa Albă și în zonele adiacente, unele dintre ele fiind deja contestate sau blocate în instanță.

