203 morţi şi 1.000 de răniţi în Liban, după atacurile sângeroase ale Israelului

Premierul libanez Nawaf Salam a decretat o zi de doliu naţional joi, după atacurile israeliene de miercuri care s-au soldat cu peste 203 morţi.

Joi este „o zi de doliu naţional pentru martirii şi răniţii în atacurile israeliene care au vizat sute de civili nevinovaţi şi fără apărare”, a anunţat miercuri într-un comunicat Nawaf Sala.

El vrea „să mobilizeze toate resursele politice şi diplomatice în Liban pentru a oprri maşina de ucis israeliană”.

Bilanțul nu este definitiv

Un ultim bilanţ nedefinitiv al atacurilor de miercuri anunţa 203 morţi şi 1.000 de răniţi, potrivit Ministerului libanez al Sănătăţii.

Un bilanţ anterior al ministerului anunţa miercuri seară 182 de morţi şi 890 de răniţi.

în total, 1.762 de persoane au fost ucise, iar alte 5.983 au fost rănite în Liban de la intrarea în război a mişcării islamiste Hezbollah, la 2 martie, împotriva Israelului, după lansarea Războiului din Iran la 28 februarie.

Israelul nu se oprește

Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a ameninţat joi, în urma atacurilor sângeroase de miercuri, că Israelul va lovi Hezbollahul „peste tot unde va trebui”, pentru a garanta securitatea nordului teritoriului israelian.

„Continuăm să lovim Hezbollahul cu forţă, precizie şi hotărâre”, a scrie el pe X.

„Mesajul nostru este clar: oricine atacă civili israelieni va fi lovit. Vom continua să lovim Hezbollahul peste tot unde va trebui, până când vom restabili complet securitatea locuitorilor din nordul Israelului”, a ameninţat el.

Citeşte şi: Un bărbat fără permis care a condus beat o mașină cu numere false a fost reţinut după ce a provocat un accident şi a fugit