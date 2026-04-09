Un tânăr fără permis care a condus beat o mașină cu numere false a fost reţinut după ce a provocat un accident şi a fugit

Poliţiştii prahoveni au reţinut pentru 24 de ore un tânăr care în noaptea de miercuri spre joi a provocat un accident, pe DN 1, după care a plecat de la faţa locului. El a fost oprit după câţiva kilometri, agenţii constatând că era beat, nu are permis de conducere, iar maşina avea numere de înmatriculare false.

Accidentul, soldat doar cu pagube materiale, a avut loc în noaptea de 8 spre 9 aprilie, în jurul orei:00, pe DN 1 – centura oraşului Sinaia.

„Deplasaţi de urgenţă la faţa locului, poliţiştii au constatat că un tânăr în vârstă de 20 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Naţional 1 (E 60), iar în zona kilometrului 119, pe raza staţiunii Sinaia, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 39 de ani. Ulterior producerii evenimentului rutier, conducătorul autoturismului şi-ar fi continuat deplasarea în direcţia municipiului Ploieşti. La scurt timp, vehiculul a fost oprit de către poliţişti, după aproximativ 3 km parcurşi”, informează oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

Verificările în bazele de date au arătat că tânărul care a produs accidentul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi că plăcuţele de înmatriculare montate pe autoturism sunt, de fapt, ale altui vehicul.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere cumulul de infracţiuni, tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat unităţii de parchet competente, în vederea analizării oportunităţii dispunerii unei alte măsuri preventive.

Citeşte şi: Statul român va cumpăra singurul port maritim-fluvial din Republica Moldova