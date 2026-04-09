Statul român va cumpăra singurul port maritim-fluvial din Republica Moldova

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu peste 281 milioane de lei pentru achiziția Portului Giurgiulești.

Executivul a aprobat joi majorarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu 281,626 milioane de lei pentru 2026, din Fondul de rezervă bugetară, în vederea creșterii capitalului social al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, potrivit unui comunicat oficial.

Resursele vor finanța dobândirea unei participații de 100% în ICS Danube Logistics SRL. Statul român își propune să achiziționeze, prin intermediul CNAPM Constanța, acțiunile deținute de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Operațiunile guvernamentale și corporative necesare au fost deja aprobate.

Decizie majoră

Decizia de preluare a Portului Giurgiulești are o relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre.

„Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, în urma finalizării procesului iniţiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic. Este o decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre. Giurgiuleşti este singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova şi un nod esenţial la intersecţia Dunării cu spaţiul Mării Negre”, anunţa ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Potrivit acestuia, integrarea sa într-o viziune comună cu Portul Constanţa „consolidează coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră şi creează o platformă regională mai puternică pentru comerţ, tranzit şi investiţii”.

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, principala poartă maritimă a Republicii Moldova, gestionează peste 70% din importurile şi exporturile realizate pe cale navală, având un rol-cheie în menţinerea lanţurilor de aprovizionare şi în susţinerea stabilităţii economice.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa şi-a asumat realizarea unor investiţii semnificative pe termen lung pentru dezvoltarea portului Giurgiuleşti. Strategia vizează extinderea capacităţii, modernizarea infrastructurii şi consolidarea poziţiei portului în regiunea Mării Negre şi în bazinul Dunării.

„Această tranzacţie marchează o piatră de hotar pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova şi integrarea sa în reţelele comerciale regionale şi globale. De asemenea, demonstrează încrederea crescândă a investitorilor în potenţialul Republicii Moldova şi importanţa sa strategică ca centru logistic şi de transport pentru regiunea extinsă”, a declarat Giuseppe Grimaldi, şeful BERD pentru Republica Moldova.

Danube Logistics

BERD a devenit acţionar unic al Danube Logistics în 2021. În perioada în care instituţia a administrat portul Giurgiuleşti, acesta a înregistrat o creştere constantă, volume mai mari de transport, precum şi venituri şi profitabilitate în creştere.

În prezent, Danube Logistics dispune de o structură solidă de capital şi de capacităţi diversificate de manipulare şi depozitare a mărfurilor. Acordul cu Portul Constanţa se înscrie în strategia BERD de a transfera GIFP către un investitor strategic pe termen lung, capabil să consolideze rolul portului în comerţul european.

„În calitate de operator al principalului port maritim-fluvial al Moldovei, Danube Logistics a depus eforturi mari pentru a poziţiona Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti ca o poartă vitală pentru comerţ, investiţii şi creştere economică – nu doar pentru Moldova, ci pentru întreaga regiune. Suntem profund recunoscători pentru sprijinul BERD în aceşti ani de transformare. Sub noua conducere a Portului Constanţa, aşteptăm cu nerăbdare să extindem în continuare capacitatea şi capabilităţile portului, să asigurăm operaţiuni fără probleme şi să construim sinergii puternice”, a declarat directorul Danube Logistics, Mathias von Tucher.

Prin preluarea Danube Logistics, Portul Constanţa aduce în Republica Moldova nu doar capital, ci şi o vastă experienţă operaţională în administrarea infrastructurii maritime.

Planul strategic pentru GIFP include modernizarea durabilă a infrastructurii, extinderea capacităţii – inclusiv prin noi dane şi dezvoltarea terenurilor –, diversificarea serviciilor pentru operatori şi integrarea mai strânsă în reţeaua comercială a Mării Negre.

