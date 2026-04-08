Armistițiu fragil între SUA și Iran, în timp ce tensiunile din regiune continuă

Un armistițiu temporar de două săptămâni între Statele Unite și Iran a fost anunțat de președintele american Donald Trump, într-un moment critic al tensiunilor din regiune. Acordul este condiționat de menținerea liberei navigații prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul este dispus să accepte încetarea luptelor doar dacă atacurile împotriva Iranului vor înceta complet. Potrivit oficialilor iranieni, planul de armistițiu ar include mai multe puncte, printre care și eventuale compensații.

Cu toate acestea, situația din regiune rămâne volatilă. Israelul a lansat noi atacuri aeriene în sudul Libanului, precizând că armistițiul nu se aplică acestui front.

În plan diplomatic, Pakistanul, care a jucat rol de mediator, a invitat ambele părți la discuții la Islamabad, în timp ce premierul britanic Keir Starmer a început o vizită în Golf pentru a susține eforturile de stabilizare.

Deși autoritățile iraniene prezintă situația ca pe o victorie, analiștii consideră că Iranul se află într-o poziție fragilă. Între timp, piețele au reacționat rapid: prețurile petrolului au scăzut brusc, însă costurile energiei rămân ridicate.

Blocarea internetului a ajuns la aproape 40 de zile în Iran

În paralel, populația iraniană continuă să resimtă efectele conflictului. Blocarea internetului a ajuns la aproape 40 de zile, potrivit organizației NetBlocks, iar accesul la rețea este sever limitat.

Unii cetățeni folosesc soluții alternative, precum serviciul prin satelit Starlink, dezvoltat de compania SpaceX, însă utilizarea acestuia este riscantă și costisitoare. În Iran, deținerea unui astfel de dispozitiv poate atrage pedepse de până la doi ani de închisoare, iar prețurile pentru acces la internet sunt foarte ridicate comparativ cu veniturile populației.

Situația rămâne incertă, iar evoluțiile din următoarele zile vor fi decisive pentru stabilitatea regiunii, potrivit BBC.

