Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: Iranul anunță moartea șefului serviciilor secrete, Trump amenință cu „iadul”

Iranul a anunțat că șeful serviciilor secrete al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, Majid Khademi, a fost ucis într-un atac atribuit SUA și Israelului.

Ulterior, Israel și-a revendicat responsabilitatea pentru atac.

Președintele american Donald Trump a lansat o amenințare directă către Iran, cerând redeschiderea Strâmtoarea Hormuz.

Acesta a avertizat asupra unor atacuri masive asupra infrastructurii iraniene, afirmând că urmează „Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor” în Iran.

Iranul promite represalii

Autoritățile de la Teheran au reacționat rapid, avertizând că orice acțiune va fi întâmpinată cu represalii „mult mai devastatoare”.

În paralel cu escaladarea militară, negocierile continuă într-un ritm alert, însă surse diplomatice indică faptul că un armistițiu este esențial înaintea oricărui progres real.

Atacuri în toată regiunea

Conflictul se extinde în mai multe state din Orientul Mijlociu, inclusiv:

Iran

Israel

Emiratele Arabe Unite

Arabia Saudită

Mii de persoane au fost ucise până în prezent, majoritatea în Iran și Liban.

Libanul, sub bombardamente constante

În Beirut și în sudul Libanului, atacurile aeriene israeliene continuă fără întrerupere.

Cartierul Dahieh, considerat bastion al Hezbollah, a fost lovit din nou, după ordine repetate de evacuare.

În estul Libanului, atacurile au făcut mai multe victime, iar în sud au fost raportate alte decese în urma bombardamentelor.

Temeri privind extinderea conflictului

Forțele israeliene avansează în sudul Libanului, cu scopul declarat de a crea o „zonă tampon de securitate”, potrivit BBC.

Există însă temeri tot mai mari că această strategie ar putea duce la ocuparea unor teritorii libaneze și la o escaladare și mai amplă a conflictului.

