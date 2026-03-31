Trump atacă aliații: „Mergeți să vă luați propriul petrol” din Strâmtoarea Ormuz

Președintele american, Donald Trump, a declarat recent că Marea Britanie și alte state trebuie să-și asigure singure aprovizionarea cu petrol în Strâmtoarea Ormuz. „Va trebui să începeți să învățați cum să luptați pentru voi înșivă, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, așa cum nu ați fost acolo pentru noi”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Tensiuni regionale și atacuri asupra navelor petroliere

Între timp, un petrolier kuweitian care transporta milioane de barili de țiței a fost lovit în apropiere de Dubai. Autoritățile au indicat Iranul drept responsabil pentru atac. Echipa de la bord, formată din 24 de membri, este în siguranță, iar incendiul a fost controlat. Incidentul face parte dintr-o serie de atacuri și interceptări raportate în Israel, Iran și Emiratele Arabe Unite, în urma cărora mai multe persoane au fost rănite din cauza resturilor căzute în Dubai.

În ultimele cinci săptămâni de conflicte, mii de oameni au fost uciși, majoritatea în Iran și Liban.

Briefing al Pentagonului: motivație și urgență în rândul trupelor americane

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susținut o conferință de presă în care a subliniat motivația și concentrarea trupelor implicate în operațiuni militare în regiune. Hegseth a menționat că a vizitat trupele în weekend, fără a dezvălui locațiile din motive de securitate.

„Călătoria a fost o onoare. Am fost martor la ce e mai bun în America”, a spus Hegseth, povestind și întâlnirea cu o femeie membră a armatei, care, întrebată ce îi trebuie pentru misiune, i-a zâmbit și a spus simplu: „mai multe bombe”.

Potrivit secretarului american, moralul trupelor și determinarea lor sunt complet diferite de experiențele din războaiele din Irak și Afganistan, existând o clară urgență de a finaliza operațiunea.

