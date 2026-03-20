Donald Trump, un alt atac dur la adresa NATO: „Sunteți lași și ne vom aminti!”

După refuzul aliaților NATO de a se implica în războiul din Iran, liderul de la Casa Albă și-a exprimat încă o dată, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, nemulțumirea profundă.

Președintele SUA s-a plâns că țările NATO nu au dorit să se alăture luptei împotriva Iranului, dar totuși se plâng de prețurile ridicate ale petrolului.

Președintele Donald Trump i-a criticat vineri pe aliații NATO pentru lipsa lor de sprijin în războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, conform hotnews.ro.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

„Acum că lupta a fost câștigată din punct de vedere militar, cu un pericol foarte mic pentru ei, se plâng de prețurile ridicate ale petrolului pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o simplă manevră militară care este singurul motiv pentru prețurile ridicate ale petrolului. Este atât de ușor pentru ei să o facă, cu un risc atât de mic”, a scris el.

Trump: „LAȘI, și ne vom AMINTI!”

„LAȘI, și ne vom AMINTI!”, a adăugat Trump, folosind ca de obicei majuscule pentru a accentua unele cuvinte.

Trump a făcut apel la principalii aliați ai SUA și la alții, invitându-i să contribuie la asigurarea siguranței transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Președintele s-a lovit însă de un refuz ferm din partea unora sau de o reticență calculată din partea altora.

