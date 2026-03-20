A murit Chuck Norris. Actorul american avea 86 de ani

Unul dintre cei mai iubiți actori de filme de acțiune, Chuck Norris, a murit a anunțat familia sa într-un comunicat preluat de publicația americană TMZ.

„Cu inima îndurerată, familia noastră anunță trecerea subită în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, ieri [joi] dimineață. Deși dorim să păstrăm confidențialitatea circumstanțelor, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins în pace”, transmite familia.

TMZ relatează că Chuck Norris a fost internat în spital miercuri sau joi, după o agravare bruscă a stării de sănătate. Potrivit pubicației, o persoană care vorbise cu Chuck Norris miercuri a declarat că acesta făcea exerciții fizice și era într-o dispoziție optimistă și veselă.

„Familia noastră vă împărtășește vestea trecerii subite în neființă a iubitului nostru Chuck Norris“

„Cu inimile grele, familia noastră vă împărtășește vestea trecerii subite în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, petrecută ieri dimineață. Deși ne dorim să păstrăm circumstanțele private, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familie și a plecat în pace. Pentru întreaga lume, el a fost un maestru al artelor marțiale, un actor și un simbol al puterii. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate incredibil și inima familiei noastre. Și-a trăit viața cu credință, cu un scop precis și cu un devotament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit.

Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat o amprentă de durată asupra atâtor vieți. Deși inimile ne sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am fost binecuvântați să le împărtășim cu el.

Iubirea și sprijinul primite de la fanii din întreaga lume au însemnat enorm pentru el, iar familia noastră este cu adevărat recunoscătoare pentru acest lucru. Pentru el, nu ați fost doar fani, ați fost prietenii lui. Știm că mulți dintre voi ați auzit despre recenta sa spitalizare și suntem cu adevărat recunoscători pentru rugăciunile și sprijinul pe care i le-ați transmis.

În timp ce deplângem această pierdere, vă rugăm cu amabilitate să respectați intimitatea familiei noastre în această perioadă. Vă mulțumim că l-ați iubit alături de noi.”, se arată în mesajul familiei.