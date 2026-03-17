Atac cu drone asupra ambasadei SUA din Bagdad. Tensiuni în creștere în Orientul Mijlociu

Situația din Orientul Mijlociu devine tot mai tensionată, după ce ambasada Statelor Unite din Bagdad a fost ținta unui atac cu drone și rachete, descris de surse drept cel mai intens de la începutul actualei escaladări.

Atacul vine pe fondul unui conflict regional în extindere, în care sunt implicate indirect sau direct mai multe state din zonă.

Atac direct asupra intereselor americane

Ambasada SUA din capitala Irakului a fost vizată de un val de drone și rachete, într-un moment în care securitatea în regiune este deja fragilă.

Evenimentul amplifică temerile privind o posibilă extindere a conflictului, mai ales în contextul în care Donald Trump a avertizat recent că situația ar putea avea consecințe serioase pentru stabilitatea globală.

Presiuni internaționale pentru dezescaladare

Liderii din Uniunea Europeană cer reducerea tensiunilor, în special în Liban, unde o posibilă ofensivă terestră israeliană ar putea declanșa o criză umanitară majoră.

Un comunicat comun semnat de liderii din Marea Britanie, Canada, Franța, Germania și Italia avertizează că o astfel de intervenție ar avea „consecințe devastatoare” pentru populația civilă.

Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că acest conflict „nu este o chestiune care ține de NATO”, deși alianța a confirmat că statele membre au crescut nivelul de securitate în zona Mediteranei.

Situația din regiune: atacuri și reacții în lanț

În paralel:

Armata israeliană a anunțat atacuri „la scară largă” în orașe importante din Iran, precum Teheran, Shiraz și Tabriz;

Iranul și gruparea Hezbollah au lansat rachete către Israel;

Arabia Saudită a interceptat zeci de drone;

Emiratele Arabe Unite au redeschis spațiul aerian după o perioadă de alertă.

În același timp, Keir Starmer este apărat de lideri europeni după criticile venite din partea lui Donald Trump privind poziția Marii Britanii față de conflict.

StrâmtoareaOrmuz, punct strategic cheie

Unul dintre cele mai sensibile puncte rămâne Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru transportul global de petrol.

Donald Trump a cerut aliaților, inclusiv celor din NATO, să contribuie la securizarea acesteia, avertizând că lipsa implicării ar putea afecta grav viitorul alianței.

O regiune în pragul extinderii conflictului

Atacurile asupra ambasadei SUA și schimbul de lovituri dintre state și grupări armate indică o escaladare periculoasă, potrivit BBC.

În lipsa unor măsuri rapide de dezescaladare, există riscul ca tensiunile actuale să se transforme într-un conflict regional de amploare, cu impact global – atât economic, cât și de securitate.

