Alertă la granița României: drone rusești, F-16 ridicate de urgență

România a fost din nou în alertă în azi noapte, după ce forțele ruse au lansat un nou val de atacuri cu drone asupra Ucrainei, în apropierea graniței cu țara noastră.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat în jurul orei 01:40 din Baza 86 Aeriană Fetești, în cadrul misiunii de Poliție Aeriană.

Măsura a fost luată după detectarea unor ținte aeriene în apropierea frontierei, în contextul atacurilor desfășurate pe teritoriul Ucraina.

RO-Alert pentru populația din Tulcea

Ministerul Apărării Naționale a informat că Centrul Național Militar de Comandă a notificat autoritățile civile.

Astfel, la ora 01:55, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, ca măsură de prevenție.

Posibile fragmente de drone căzute în România

Autoritățile au anunțat că:

au fost raportate elemente de vehicul aerian pe teritoriul României

zona vizată este în apropierea localității Plauru

După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 03:00, echipele de intervenție au început verificările în teren.

Până în acest moment, nu a fost identificat locul exact al impactului, iar căutările continuă.

România, în contact cu aliații NATO

MApN a transmis că informează în timp real structurile aliate, menținând legătura permanentă cu partenerii din NATO.

Situația vine pe fondul intensificării atacurilor rusești în zona de sud a Ucrainei, în special în apropierea Dunării, unde infrastructura civilă este frecvent vizată.

O nouă noapte tensionată la graniță

Incidentul readuce în atenție riscurile generate de conflictul din Ucraina pentru statele vecine, inclusiv România.

Deși nu au fost raportate victime sau pagube majore pe teritoriul național, prezența fragmentelor de drone și activarea alertelor arată că situația rămâne una extrem de sensibilă.

