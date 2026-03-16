Donald Trump avertizează că NATO riscă „un viitor foarte rău” dacă aliații nu securizează Strâmtoarea Ormuz

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că alianța NATO ar putea avea „un viitor foarte rău” dacă statele aliate nu contribuie la securizarea Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Financial Times, în contextul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu.

Trump: „Îmi voi aminti cine ajută”

Liderul american a afirmat că poartă discuții cu aproximativ șapte state în legătură cu o posibilă implicare în supravegherea și securizarea strâmtorii.

Strâmtoarea Ormuz

Trump a avertizat că va ține minte ce țări vor decide să nu participe la această misiune.

„Ar fi foarte rău pentru viitorul NATO dacă aliații nu vor ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz”, a spus acesta.

Așteptări față de China

Trump a declarat că se așteaptă și la implicarea China în deblocarea rutei maritime și a sugerat că ar putea amâna un summit cu liderul chinez Xi Jinping dacă Beijingul nu contribuie la stabilizarea situației.

Strâmtoarea Ormuz este o arteră esențială pentru economia mondială, deoarece prin acest punct strategic trece o mare parte din exporturile globale de petrol.

Escaladarea conflictelor în regiune

În același timp, tensiunile militare din Orientul Mijlociu continuă să crească, potrivit BBC. Israel a anunțat că a început operațiuni terestre limitate și țintite împotriva organizației Hezbollah, susținută de Iran, în sudul Liban.

În același timp, au fost raportate bombardamente intense la Teheran, iar Iranul și Hezbollah au lansat rachete asupra Israelului.

Autoritățile din Arabia Saudită au anunțat că au interceptat zeci de drone în timpul nopții.

Probleme și la aeroportul din Dubai

Situația de securitate a afectat și traficul aerian din regiune. Aeroportul Internațional Dubai, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, a anunțat că zborurile vor fi reluate treptat după un incident legat de drone.

Criza din Orientul Mijlociu și riscurile privind securitatea Strâmtorii Ormuz ridică îngrijorări serioase pentru transportul global de energie și stabilitatea piețelor petroliere.

