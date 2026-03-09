Miniștrii de finanțe din G7 discută eliberarea rezervelor strategice de petrol, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Miniștrii de finanțe ai statelor din G7 urmează să se întâlnească pentru a discuta posibila eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol, pe fondul creșterii prețurilor la energie și al tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Informația a fost relatată de Reuters și Financial Times, care citează surse guvernamentale.

Reuniune convocată în regim de urgență

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe al Franței, întâlnirea va avea loc luni și a fost organizată special ca răspuns la evoluțiile recente din regiune.

Videoconferința ar urma să permită o evaluare economică a situației din zona Golfului Persic, în contextul escaladării conflictelor din regiune.

Consultări cu Agenția Internațională pentru Energie

Miniștrii de finanțe ai G7 vor avea o discuție și cu Fatih Birol, directorul executiv al International Energy Agency, potrivit CNN.

IEA coordonează un sistem internațional de rezerve strategice de petrol, care poate fi activat în situații de urgență pentru stabilizarea piețelor energetice.

Petrolul a trecut de 100 de dolari pe baril

Creșterea tensiunilor din Orientul Mijlociu a dus la o nouă explozie a prețurilor la energie.

Cotația petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

În același timp, piețele bursiere asiatice au înregistrat scăderi semnificative, investitorii fiind îngrijorați de impactul conflictului asupra economiei globale.

Amenințări asupra infrastructurii energetice

În ultimele zile, atacurile și tensiunile militare din Orientul Mijlociu au crescut riscurile pentru:

infrastructura energetică din regiune,

rutele maritime folosite pentru transportul petrolului.

Aceste evoluții au amplificat temerile privind posibile perturbări ale aprovizionării globale cu energie.

