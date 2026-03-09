Bărbat arestat pentru trafic de droguri la Drobeta-Turnu Severin. Vindea cocaină cu până la 600 de lei doza

Un bărbat de 36 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc și mare risc, după o anchetă desfășurată de polițiștii de combatere a criminalității organizate.

Investigația a fost realizată de polițiștii Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți.

Droguri vândute în Drobeta-Turnu Severin

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2025 – martie 2026, bărbatul ar fi procurat, deținut și vândut diferite cantități de cocaină în Drobeta‑Turnu Severin.

Substanțele interzise ar fi fost comercializate cu sume cuprinse între 300 și 600 de lei.

Droguri și obiecte folosite la consum, descoperite la percheziții

În timpul anchetei, polițiștii au indisponibilizat drogurile de mare risc tranzacționate.

De asemenea, în urma unei percheziții domiciliare, au fost descoperite și ridicate:

cantități de cocaină, ketamină și canabis,

un grinder,

obiecte purtând urme de substanță,

alte mijloace de probă.

Reținut și apoi arestat preventiv

La data de 7 martie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului.

Ulterior, pe 8 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Mehedinți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

