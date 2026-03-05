(VIDEO) Protest anti-război întrerupe o audiere în Senatul SUA. Un bărbat a fost scos cu forța de poliție

Un protest anti-război a provocat momente tensionate în timpul unei audieri a unei subcomisii din cadrul United States Senate, după ce un bărbat a întrerupt lucrările și a fost scos cu forța din sală de polițiștii United States Capitol Police.

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc în timpul unei audieri a subcomisiei pentru Forțele Armate, în contextul tensiunilor legate de acțiunile militare ale SUA în Iran.

Protestatarul, acuzat de agresiune asupra polițiștilor

Bărbatul, identificat drept Brian McGinnis, în vârstă de 44 de ani, din Carolina de Nord, este candidat al Green Party of the United States pentru Senat și susține că este veteran al United States Marine Corps.

Conform poliției Capitoliului, acesta se confruntă cu:

3 capete de acuzare pentru agresiune asupra unui ofițer de poliție,

3 capete de acuzare pentru rezistență la arestare.

În urma incidentului, trei ofițeri au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Momentul intervenției, surprins pe telefon

În imaginile filmate de martori, McGinnis apare purtând o uniformă a pușcașilor marini și strigând: „Nimeni nu vrea să lupte pentru Israel”,

în timp ce ofițerii îl scot din sala de audieri, iar acesta se agață de ușă încercând să opună rezistență.

Reacția senatorilor

Tim Sheehy, senator republican din Montana, care apare în înregistrare ajutând polițiștii, a comentat ulterior incidentul pe rețelele sociale.

Acesta a afirmat că protestatarul „a venit la Capitoliu în căutarea unei confruntări și a primit una”, adăugând că speră ca bărbatul să primească ajutorul necesar fără a provoca alte violențe.

Protestele sunt interzise în interiorul Congresului

Autoritățile au reamintit că protestele nu sunt permise în interiorul clădirilor Congresului SUA, iar încălcarea acestor reguli poate duce la evacuarea persoanelor implicate și la acuzații penale.

