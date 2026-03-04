Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: active americane lovite, atacuri în Iran și Liban

Situația de securitate din Orientul Mijlociu s-a deteriorat rapid. Mai multe obiective americane și regionale au fost atacate, iar conflictul dintre Israel și Iran pare să se extindă.

Active americane lovite în regiune

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, un consulat american din Dubai, o stație CIA din Arabia Saudită și o bază americană din Qatar ar fi fost lovite.

Autoritățile americane au redus personalul diplomatic și au închis ambasade în trei țări din regiune, avertizând cetățenii americani să părăsească zona cât mai rapid.

Emiratele Arabe Unite au anunțat deschiderea unor coridoare aeriene sigure pentru evacuarea cetățenilor străini, în contextul intensificării riscurilor.

Declarațiile lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump a declarat că forțele aeriene și navale iraniene ar fi fost „distruse”, iar atacurile recente ar fi vizat inclusiv conducerea iraniană.

O sursă citată de CNN susține că Israelul ar fi atacat un complex asociat unui grup responsabil de desemnarea viitorului lider suprem al Iranului. Presa de stat iraniană afirmă însă că respectiva clădire fusese evacuată înainte de lovitură.

Atacuri în Iran

Armata israeliană a anunțat un nou „val larg” de atacuri asupra unor ținte din Iran, vizând baze de lansare, sisteme de apărare antiaeriană și infrastructură militară.

O fotografie geolocalizată de CNN ar arăta o dâră densă de fum în apropierea orașului Isfahan.

Mass-media iraniană a raportat explozii în mai multe zone ale țării, inclusiv în apropiere de Teheran.

Bombardamente în Liban

Un atac israelian ar fi lovit o clădire rezidențială cu patru etaje în orașul Baalbek, ucigând cel puțin cinci persoane și rănind alte 15, potrivit Agenției Naționale de Știri din Liban.

Anterior, Ministerul Sănătății din Liban a raportat că un atac aerian în Aramoun, la sud de Beirut, a ucis cel puțin șase persoane.

Au fost raportate, de asemenea, atacuri în Hazmieh și în sudul Libanului. Armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru peste o duzină de localități, în special în zone unde ar fi vizate poziții ale grupării Hezbollah.

Tensiuni în Strâmtoarea Hormuz

În contextul riscurilor la adresa transportului energetic, Donald Trump a anunțat că SUA vor oferi „asigurări și garanții” pentru navele care tranzitează Golful și a sugerat că marina americană ar putea escorta petrolierele prin Strâmtoarea Hormuz, dacă va fi necesar.

Regiunea este esențială pentru comerțul global cu petrol, iar orice blocaj sau atac asupra navelor comerciale ar putea genera efecte economice majore la nivel mondial.

Situație fluidă

Informațiile privind atacurile și pagubele nu pot fi confirmate independent în totalitate, iar situația rămâne extrem de volatilă.

Escaladarea confruntărilor dintre Israel și Iran, extinderea loviturilor în Liban și atacurile asupra activelor americane amplifică temerile privind un conflict regional de proporții.

