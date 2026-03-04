Accident cu victimă pe DN 67B, la Târgu Cărbunești

Polițiștii din Târgu Cărbunești au fost sesizați, aseară, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier cu victimă pe raza orașului.

Un tânăr de 17 ani, din comuna Bustuchin, conducea regulamentar un motociclu pe DN 67B, din direcția Jupânești către Târgu Jiu. El a fost implicat într-o coliziune cu un autoturism, potrivit IPJ Gorj.

Autoturismul era condus de un tânăr de 20 de ani, din Târgu Cărbunești, care circula din sens opus. El ar fi efectuat un viraj la stânga, în intersecția DN 67B cu strada Pieței, fără a acorda prioritate de trecere motociclistului.

În urma manevrei, cele două vehicule au intrat în coliziune.

Mașina mutată după impact

Polițiștii au constatat că șoferul autoturismului ar fi mutat mașina implicată în accident aproximativ 20 de metri pe strada Pieței, fără încuviințarea organelor de poliție.

Motociclist rănit, transportat la spital

În urma impactului, tânărul de 17 ani a suferit leziuni și a fost preluat de ambulanță. El a fost transportat la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești pentru îngrijiri medicale.

Din cauza stării medicale, acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, urmând să îi fie prelevate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Conducătorul autoturismului a fost testat, rezultatul fiind negativ.

Dosar penal

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de:

vătămare corporală din culpă,

părăsirea locului accidentului.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

Citește și: Un mort și doi răniți într-un accident în care au fost implicate două autoturisme și un TIR