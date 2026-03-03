Un mort și doi răniți într-un accident în care au fost implicate două autoturisme și un TIR

O femeie, de 55 de ani, din Oradea, şi-a pierdut viaţa într-un accident în care au fost implicate două autoturisme și un TIR. În accident au mai fost răniți șoferul TIR-ului și o adolescentă aflată în mașina condusă de femeie.

Accidentul s-a produs pe DN 1, în localitatea bihoreană Auşeu, fiind implicate trei persoane aflate în două autoturisme şi şoferul unui autotren.

La locul accidentului au fost trimise patru echipaje de pompieri din cadrul Staţiei Aleşd şi Detaşamentului 1 Oradea, cu trei autospeciale de intervenţie (dintre care două de descarcerare grea) şi cu o ambulanţă SMURD tip B2, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„Pompierii au acţionat pentru descarcerarea şoferiţei şi a pasagerei din dreapta faţă, rămase captive între fiarele contorsionate ale unuia dintre autoturismele avariate, iar echipajele SMURD şi SAJ au evaluat cele patru persoane implicate şi au asistat medical victimele”, a transmis ISU Bihor.

În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, șoferița, de 55 de ani, a fost declarată decedată. Fata, de 14 ani, a suferit mai multe răni și a fost transportată la spital, la fel și șoferul TIR-ului, care ar fi suferit răni ușoare.

Citește și: Donald Trump susține că el a forțat Israelul să atace Iranul