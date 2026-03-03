Donald Trump susține că el a forțat Israelul să atace Iranul

Donald Trump a negat că Israelul a forțat Statele Unite să intre în războiul împotriva Iranului, potrivit The Telegraph, citat de G4Media.

„Nu”, a spus el, la întrebările reporterilor, în timpul primirii cancelarului german Friedrich Merz la Casa Albă. „Eu i-am forțat pe ei. Am purtat negocieri cu acești nebuni și eram de părere că ei vor ataca primii. Vor ataca dacă noi nu o vom face. Vor ataca primii. Eram convins de asta”.

„Și avem negociatori excelenți, oameni minunați care fac asta cu mare succes și au făcut-o toată viața. Foarte de succes! Și, pe baza modului în care decurgeau negocierile, cred că ei urma să atace primii, iar eu nu voiam să se întâmple asta. Așadar, dacă e să spun ceva, poate că eu am forțat mâna Israelului”.

„Dar Israelul era pregătit, iar noi eram pregătiți ,și am avut un impact foarte, foarte puternic, pentru că practic tot ce aveau a fost distrus!”.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a sugerat marți că Israelul a condus SUA în războiul cu Iranul, în remarci care au inflamat baza MAGA a lui Trump.

