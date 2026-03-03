Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat astăzi că Franța a invitat România la discuții despre „umbrela nucleară”, potrivit Reuters, citat de Digi24 TV.

Potrivit Reuters, Oana Țoiu a afirmat, în Polonia, că România a primit o invitație pentru a discuta despre „umbrela nucleară” franceză. Țoiu spune că o decizie în acest sens va fi luată în CSAT.

Oana Țoiu a refuzat, în cadrul unui interviu pentru postul polonez TVP World, să-și exprime opinia personală cu privire la oportunitatea aderării României la viitoare acorduri de partajare nucleară sau de „descurajare avansată”, afirmând că astfel de decizii țin de competența instituțiilor de securitate de vârf ale țării și trebuie să reflecte un consens național.

Franța va mări dimensiunea arsenalului său nuclear și își va consolida puterea de descurajare, având în vedere riscul crescând de conflicte la nivel global care depășesc pragul nuclear, a declarat luni președintele Emmanuel Macron.

