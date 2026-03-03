7.3 C
Știri de ultima orăEvenimentUn tânăr fără permis a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac

Un tânăr fără permis a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac

De Daniela Moise

Un tânăr de 18 ani a murit, iar doi copii, de 13 ani, au fost răniți, marți, după ce mașina condusă de tânărul care avea permis a intrat cu mașina într-un copac, în orașul brașovean Victoria.

„În accident ar fi implicat un autoturism, al cărui conducător auto, un tânăr de 18 ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă, împrejurare în care s-ar fi izbit de un pom. În urma impactului, din nefericire, a rezultat decesul conducătorului auto, din localitatea Ucea, județul Brașov”, a transmis IPJ Brașov.

Polițiștii au mai descoperit că tânărul care s-ar fi aflat la volanul autoturismului era cercetat penal după ce mai condusese fără permis și anterior.

În mașină se mai afla o fată, de 13 ani, care în urma accidentului a suferit un traumatism cranio-cerebral sever, fiind transportată cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Brașov.

Cea de-a treia victimă este un băiat de 13 ani, găsit de salvatorii sosiți la fața locului în afara autoturismului. Acesta a suferit o fractură la nivelul claviculei și a fost transportat la Spitalul din Făgăraș pentru investigații medicale suplimentare și îngrijiri de specialitate.

