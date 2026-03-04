Atacurile continuă în Orientul Mijlociu. Marea Britanie organizează zbor de evacuare din Oman

Escaladarea conflictului dintre Israel și Iran continuă, cu noi atacuri aeriene și declarații dure la nivel politic, în timp ce mai multe state își evacuează cetățenii din regiune.

Israelul a lansat un nou val de atacuri asupra unor ținte din Iran și a avertizat că sunt posibile represalii, potrivit BBC.

Președintele american Donald Trump a declarat la Casa Albă că „totul a fost distrus în Iran”, iar un comandant militar american a afirmat că peste 2.000 de ținte ar fi fost lovite.

Agenția pentru drepturile omului Hrana, cu sediul în SUA, susține că cel puțin 1.097 de civili au fost uciși în Iran de la începutul conflictului. Aceste informații nu pot fi confirmate independent.

Bombardamente în Liban

Potrivit informațiilor din presa regională, mai multe persoane ar fi fost ucise în atacuri aeriene israeliene asupra unor zone din Liban.

Israelul susține că a vizat agenți și facilități ale grupării Hezbollah, organizație susținută de Iran și activă în sudul Libanului.

Marea Britanie evacuează cetățeni din Oman

Guvernul britanic a anunțat că a închiriat un zbor special de repatriere din Oman pentru a ajuta cetățenii britanici care doresc să părăsească Orientul Mijlociu.

Decizia vine pe fondul deteriorării rapide a situației de securitate din regiune și a temerilor privind extinderea conflictului.

Tensiuni politice între Washington și Londra

În declarațiile sale, Donald Trump l-a criticat pe premierul britanic Keir Starmer pentru reacția inițială a Marii Britanii la atacurile americano-israeliene asupra Iranului, afirmând că „nu avem de-a face cu Winston Churchill”.

Declarația subliniază tensiunile diplomatice generate de evoluțiile militare și de poziționarea diferită a aliaților occidentali în fața crizei.

Situație extrem de volatilă

Atacurile continue în Iran și Liban, evacuările organizate de state occidentale și retorica tot mai dură a liderilor politici indică un risc crescut de extindere a conflictului la nivel regional.

Comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare evoluțiile, în timp ce eforturile diplomatice par, cel puțin momentan, eclipsate de escaladarea militară.

