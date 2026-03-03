Israelul emite avertismente de evacuare în Liban, iar SUA anunță că „cele mai dure lovituri” asupra Iranului „abia urmează”

Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează rapid, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri majore asupra Iranului, iar tensiunile s-au extins în Liban și zona Golfului Persic. Declarațiile liderilor politici și militari indică faptul că operațiunile sunt departe de a se încheia.

În paralel, un oficial iranian a avertizat că orice navă care încearcă să tranziteze Strâmtoarea Hormuz – rută esențială pentru transportul mondial de petrol și gaze – ar putea deveni țintă.

Avertismente de evacuare în Liban

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au emis un „avertisment urgent” pentru locuitorii din suburbiile sudice ale orașului Beirut și din zeci de sate din sudul Libanului.

Purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă, Avichay Adraee, a transmis că populația trebuie să se evacueze imediat din apropierea clădirilor asociate cu Hezbollah.

„Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să vă evacuați imediat locuințele”, a transmis acesta.

Potrivit autorităților sanitare libaneze, atacurile israeliene au provocat zeci de victime, iar sute de persoane au fost nevoite să se adăpostească în zone de refugiu.

SUA: „Cele mai dure lovituri abia urmează”

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat că „cele mai dure lovituri” împotriva Iranului „abia urmează”, fără a oferi detalii despre planurile tactice.

La rândul său, fostul președinte Donald Trump a afirmat că decizia de a lansa operațiuni militare a fost „ultima și cea mai bună șansă” de a opri regimul de la Teheran. Vorbind la Casa Albă, acesta a susținut că SUA continuă „operațiuni de luptă la scară largă”.

Ambasada SUA din Arabia Saudită, lovită de drone

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că Ambasada SUA din capitala Riyadh a fost lovită de două drone, incident care a provocat un incendiu limitat și pagube materiale minore.

Atacul subliniază riscul extinderii conflictului dincolo de granițele Iranului și Israelului, potrivit BBC.

Iranul amenință Strâmtoarea Hormuz

Un oficial iranian a avertizat că țara va „da foc” oricărei nave care încearcă să tranziteze Strâmtoarea Hormuz – una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol și gaze.

Blocarea acestei rute ar putea avea consecințe majore asupra piețelor energetice și economiei mondiale.

Poziția Regatului Unit

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat că decizia Regatul Unit de a nu participa la atacurile americano-israeliene a fost „deliberată”, subliniind că guvernul său „nu crede în schimbarea regimului din cer”.

Situație extrem de volatilă

Pe fondul atacurilor asupra Teheranului și a operațiunilor israeliene împotriva țintelor Hezbollah din Liban, regiunea se confruntă cu una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.

Rămâne de văzut dacă avertismentele privind extinderea operațiunilor și amenințările legate de Strâmtoarea Hormuz vor conduce la o escaladare regională sau la intervenții diplomatice urgente.

Citește și: În sfârșit, se pune piatra de temelie pentru cele două creșe din zona Potelu