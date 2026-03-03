Aeroporturi închise, cer gol: Ce trebuie să știe călătorii afectați de perturbările traficului aerian din Orientul Mijlociu

Conflictul dintre Israel și Iran generează un nou val de instabilitate în traficul aerian internațional, după ce mai multe state din Orientul Mijlociu au închis sau restricționat spațiul aerian. Mii de zboruri au fost anulate, iar zeci de mii de pasageri sunt blocați în aeroporturi sau în tranzit.

Autoritățile internaționale emit avertismente urgente, în timp ce companiile aeriene încearcă să gestioneze una dintre cele mai dificile situații din ultimii ani pentru aviația civilă.

Spațiul aerian rămâne restricționat în mai multe state

Potrivit datelor publicate de Flightradar24, cerul deasupra unor țări precum Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Israel, Bahrain, Irak și Iordania a fost aproape gol.

Regiunea găzduiește unele dintre cele mai importante hub-uri aeriene globale, precum:

Emirates

Etihad Airways

Qatar Airways

Unele zboruri limitate au fost reluate, însă majoritatea companiilor operează sub restricții stricte sau mențin suspendarea curselor comerciale.

Peste 1.000 de zboruri anulate

Conform datelor furnizate de FlightAware, peste 1.000 de zboruri au fost anulate doar într-o singură zi, adăugându-se la miile de curse suspendate anterior.

În afara regiunii, operatori europeni precum Lufthansa au suspendat zborurile către destinații precum Dubai, Tel Aviv, Beirut sau Teheran.

Avertismente oficiale pentru cetățeni

Departamentul de Stat al SUA le recomandă cetățenilor americani să părăsească regiunea „cât mai curând posibil”, folosind opțiunile comerciale disponibile. De asemenea, aceștia sunt încurajați să se înscrie în programul STEP (Smart Traveler Enrollment Program) pentru a primi notificări de urgență.

Guvernele din:

Canada

Regatul Unit

Australia

au emis, la rândul lor, avertismente de călătorie și recomandări de evitare a regiunii.

Ce trebuie să facă pasagerii dacă zborul este anulat

Călătorii sunt sfătuiți:

Să contacteze direct compania aeriană sau agenția de turism

Să verifice constant emailul și notificările oficiale

Să nu se deplaseze la aeroport fără confirmare

Emirates permite reprogramarea gratuită a zborurilor sau rambursarea biletelor, în anumite condiții.

Etihad Airways oferă opțiuni similare pentru biletele emise anterior datei limită comunicate oficial.

British Airways a anunțat, de asemenea, posibilitatea modificării gratuite a datelor de călătorie pentru anumite rute afectate.

Măsuri pentru pasagerii blocați

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor acoperi costurile de cazare și masă pentru mii de pasageri rămași în aeroporturi, după ce Aeroportul Internațional Dubai și Aeroportul Internațional Zayed din Abu Dhabi au fost afectate de atacuri.

În paralel, mai multe state analizează organizarea de zboruri de repatriere pentru cetățenii lor. Printre acestea se numără Thailanda, care pregătește evacuări prin curse militare sau charter.

Concluzie

Situația rămâne extrem de fluidă, iar traficul aerian din Orientul Mijlociu este supus unor schimbări rapide. Călătorii sunt sfătuiți să urmărească doar informațiile oficiale, să evite deplasările neconfirmate și să rămână în contact permanent cu operatorii aerieni.

