Criză în Orientul Mijlociu: 318 români, pelerini și turiști, repatriați în siguranță

Un număr de 318 cetățeni români au fost aduși în țară în noaptea de luni spre marți, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Este vorba despre pelerini și turiști care au revenit în România cu două zboruri charter organizate cu sprijinul autorităților și al agențiilor de turism.

Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Două zboruri charter au aterizat pe Aeroportul Otopeni

Cele două curse au ajuns în siguranță pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni), fiind operate în sistem charter cu sprijinul companiei naționale TAROM și al agențiilor de voiaj.

„Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetățeni români”, a transmis ministrul pe pagina sa oficială.

Traseul de evacuare: Israel – Egipt – România

Românii au fost evacuați din Israel prin punctul de frontieră Taba, ajungând în Egipt, de unde au fost îmbarcați spre București.

Potrivit declarațiilor oficiale, aceștia au beneficiat de sprijin consular la frontieră și pe aeroport, prin implicarea Ambasadei României la Cairo și a echipei consulare.

Ministrul român de Externe a precizat că a discutat cu omologul său egiptean, Badr Abdel-Aati, pentru a asigura cooperarea bilaterală în vederea facilitării tranzitului și a sprijinirii altor grupuri de turiști.

Recomandări pentru românii din regiune

În contextul instabilității din Orientul Mijlociu, autoritățile române recomandă:

prudență sporită pentru cetățenii aflați în zonă

monitorizarea canalelor oficiale de comunicare

menținerea legăturii cu reprezentanțele diplomatice

Ministerul Afacerilor Externe anunță că va continua comunicarea constantă cu partenerii regionali pentru a gestiona eventuale situații similare.

Context regional tensionat

Repatrierea vine pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care a determinat restricții de călătorie, închiderea unor spații aeriene și măsuri speciale de evacuare pentru cetățenii mai multor state.

Autoritățile române rămân în alertă pentru a oferi asistență suplimentară, dacă situația o va impune.

