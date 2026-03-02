Dronă iraniană prăbușită într-o bază RAF din Cipru. Londra permite SUA utilizarea bazelor britanice în scop defensiv

O dronă iraniană s-a prăbușit într-o bază militară britanică din Cipru, a anunțat președintele cipriot Nikos Christodoulides, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit autorităților, vehiculul aerian fără pilot s-a prăbușit în interiorul Zonei Bazei Suverane Britanice de la RAF Akrotiri, în jurul miezului nopții.

Nu au fost raportate victime, iar pagubele materiale sunt considerate minore. Totuși, Ministerul Apărării britanic a decis relocarea temporară a familiilor militarilor ca măsură preventivă.

Oficialii au precizat că baza continuă să funcționeze normal, iar nivelul de securitate a fost ridicat la maximum.

Marea Britanie acceptă solicitarea SUA

Premierul britanic Keir Starmer a confirmat că Londra a aprobat utilizarea bazelor militare britanice de către Statele Unite exclusiv pentru operațiuni „defensive limitate”.

Guvernul britanic susține că decizia are la bază principiul autoapărării colective și protejarea personalului militar și a cetățenilor britanici din regiune.

Reacția Uniunii Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană rămâne solidară cu statele membre în fața oricărei amenințări de securitate, după ce a fost informată despre incident.

Autoritățile cipriote au anunțat că vor solicita clarificări Londrei privind schimbul de informații cu administrația locală și populația din zona Akrotiri.

Escaladare regională după atacurile SUA-Israel asupra Iranului

Incidentul vine după atacurile lansate de Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iranului, urmate de represalii iraniene constând în lansări de rachete și drone către baze și aliați occidentali din regiune.

Ministrul britanic al Apărării a avertizat că trupele și civilii britanici din Orientul Mijlociu sunt expuși unor „atacuri fără discriminare, potrivit BBC.

În paralel, un avion de luptă RAF Typhoon a doborât o dronă iraniană aflată într-o patrulă aeriană defensivă — prima interceptare britanică de acest tip de la începutul actualului conflict.

