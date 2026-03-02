Bărbat reținut după un scandal în familie, în Gorj. Apelul la 112 s-a întors împotriva lui

Un bărbat de 44 de ani a fost reținut de polițiști după un conflict domestic izbucnit într-o locuință din comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj. Ironia situației este că intervenția autorităților a fost solicitată chiar de acesta, printr-un apel la 112.

Potrivit polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Novaci, bărbatul a sunat la 112 reclamând faptul că soția sa se manifestă agresiv.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Novaci, care au stabilit că între cei doi concubini, în vârstă de 44 și 34 de ani, a izbucnit un conflict verbal pe fondul unor discuții legate de curățenia din locuință.

Disputa a degenerat rapid.

Femeia a ajuns la spital

Polițiștii au găsit femeia prezentând o excoriație în zona capului. Aceasta a declarat că ar fi fost lovită de partenerul său cu un obiect din lemn.

Un echipaj medical a transportat-o la spital pentru îngrijiri medicale.

Verificările efectuate au arătat că între cei doi au mai existat în trecut conflicte și sesizări de natură penală.

Reținere pentru violență în familie

În urma probatoriului administrat, oamenii legii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, cercetat pentru violență în familie.

Totodată, polițiștii le-au înmânat ambilor parteneri cererea pentru emiterea unui ordin de protecție de către instanță, după ce au refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Citește și: Autoritățile române accelerează repatrierea românilor din zona conflictului din Orientul Mijlociu