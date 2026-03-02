Autoritățile române accelerează repatrierea românilor din zona conflictului din Orientul Mijlociu

Situația cetățenilor români blocați în apropierea Iranului, în contextul conflictului militar din regiune, a fost analizată astăzi într-o ședință convocată la Palatul Victoria de premierul Ilie Bolojan.

Autoritățile române și-au stabilit ca prioritate aducerea în siguranță a românilor aflați în zonele de risc.

În această seară sunt așteptați la București cetățeni români evacuați din Israel, transportați cu două aeronave care decolează din Egipt, stat ce are spațiul aerian deschis.

Românii au fost transferați anterior pe cale terestră până în Egipt, cu sprijinul autorităților române și al diplomaților din regiune.

În perioada următoare vor fi organizate noi curse aeriene pentru repatrierea pelerinilor și a cetățenilor români care au solicitat sprijin consular.

Prioritate pentru copii și cazurile medicale

Guvernul pregătește evacuarea și a românilor aflați în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război, urmând ca prioritate să aibă:

copiii,

persoanele vulnerabile,

cazurile medicale urgente.

În acest sens, Ministerul Transporturilor și Ministerul Afacerilor Externe poartă discuții cu operatorii aerieni pentru organizarea transportului atunci când condițiile de securitate permit.

Totodată, autoritățile au inițiat consultări cu agențiile de turism prin intermediul cărora românii au ajuns în zonele afectate de conflict.

România activează mecanismul european de repatriere

România va activa, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul european de protecție civilă pentru repatrierea cetățenilor aflați în zonele de război.

Serviciile consulare vor menține contact permanent cu românii din regiune și vor oferi asistență continuă până la revenirea acestora în țară.

La reuniunea de la Palatul Victoria au participat membri ai Guvernului, printre care vicepremierii Marian Neacșu, Cătălin Predoiu și Radu Miruță, alături de ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu, ministrul Economiei Irineu Darău, ministrul Transporturilor Ciprian Constantin Șerban și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Bărbat arestat preventiv după ce și-a amenințat mama și a încălcat ordinul de protecție