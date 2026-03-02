(VIDEO) Dolj: Bărbat arestat preventiv după ce și-a amenințat mama și a încălcat ordinul de protecție

Polițiștii din Coșoveni au reținut, ieri, un bărbat de 32 de ani, din comuna Ghindeni, cercetat pentru amenințare, distrugere și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

Intervenția oamenilor legii a avut loc după ce, în seara zilei de 28 februarie, la ora 21:13, o femeie de 52 de ani a sesizat poliția, reclamând că este amenințată de propriul fiu.

A încălcat ordinul de protecție și a pătruns în locuință

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul s-ar fi deplasat la locuința mamei sale din comuna Ghindeni, deși pe numele său fusese emis un ordin de protecție provizoriu care prevedea evacuarea din locuință și păstrarea unei distanțe minime de 100 de metri față de victimă.

În jurul orei 21:10, acesta ar fi spart geamul unei ferestre, ar fi pătruns în imobil și ar fi amenințat-o pe femeie.

Arest preventiv pentru 30 de zile

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. A fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Ulterior, acesta a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Citește și: 4.000 de țigarete confiscate de polițiștii de la Transporturi Dolj