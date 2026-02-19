SUA își retrag trupele din Siria în timp ce tensiunile cu Iranul cresc

Statele Unite se pregătesc să retragă majoritatea trupelor rămase din Siria în următoarele luni, potrivit unui oficial de rang înalt al Casa Albă.

Decizia vine după ce autoritățile americane consideră că guvernul sirian poate prelua responsabilitatea combaterii terorismului pe propriul teritoriu, iar o prezență militară americană „la scară largă” nu mai este necesară.

Sfârșitul unei misiuni începute în 2015

Trupele americane sunt desfășurate în Siria din 2015, ca parte a campaniei internaționale împotriva grupării jihadiste Statul Islamic.

Aproximativ 1.000 de soldați americani urmează să fie retrași treptat, într-o tranziție descrisă drept „bazată pe condițiile de securitate”.

Washingtonul susține însă că rămâne pregătit să intervină rapid dacă vor apărea noi amenințări în regiune.

Retragere din Siria, consolidare lângă Iran

Anunțul vine în paralel cu intensificarea prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescânde cu Iran.

Analiza realizată de BBC Verify confirmă poziționarea portavionului american USS Abraham Lincoln în apropierea apelor iraniene.

De asemenea, portavionul USS Gerald R. Ford — cea mai mare navă de război din lume — este așteptat să ajungă în regiune în următoarele săptămâni.

Surse citate de CBS News afirmă că președintele Donald Trump a cerut armatei să fie pregătită pentru eventuale atacuri împotriva Iranului, fără a lua încă o decizie finală.

Noua realitate politică din Siria

Retragerea americană vine după prăbușirea regimului Assad în 2024 și o îmbunătățire semnificativă a situației de securitate.

Administrația Trump a început să își consolideze relațiile diplomatice cu noul președinte sirian, Ahmed al-Sharaa, care l-a vizitat pe liderul american la Casa Albă — o premieră istorică pentru relațiile bilaterale.

În ianuarie, autoritățile siriene au ajuns la un acord pentru integrarea Forțele Democratice Siriene în armata națională.

Amenințarea Statului Islamic rămâne

Deși gruparea Stat Islamic este considerată slăbită, pericolul nu a dispărut complet.

În decembrie, Pentagonul a anunțat uciderea unui translator și a doi membri ai Gărzii Naționale din Iowa într-un atac revendicat de militanți IS în zona Palmyra.

Ca răspuns, SUA au lansat raiduri aeriene sub denumirea Operațiunea Hawkeye Strike.

Secretarul de Stat Marco Rubio a discutat recent cu ministrul sirian de externe Asaad al-Shaibani despre menținerea armistițiului și continuarea luptei împotriva terorismului.

Reconfigurare strategică în Orientul Mijlociu

Retragerea trupelor din Siria indică o schimbare majoră a strategiei americane: reducerea prezenței directe pe teren și mutarea accentului militar către descurajarea Iranului.

Decizia ar putea remodela echilibrul de putere din regiune și ridică întrebări privind stabilitatea pe termen lung a Siriei.

Citește și: Accident mortal pe DN 56A: un șofer a murit după impactul dintre două TIR-uri