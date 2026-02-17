O senatoare americană influentă spune că raportul SUA privind alegerile din România „este eronat şi partizan”

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că Raportul din Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite privind alegerile din România este „eronat” şi „partizan”.

„Raportul este un document ideologic, partizan, căruia nimeni nu îi acordă atenţie în zona de apărare a SUA, în public. Credem că este eronat şi nu este bazat pe fapte şi nu acordăm nicio atenţie acestuia, aşa că românii ar trebui să îl ignore, deoarece nu duce nicăieri, garantez asta. După cum ştiţi, avem două Camere ale Congresului şi două partide reprezentate acolo. Majoritatea în Camera Reprezentanţilor a decis o abordare foarte partizană privind tot felul de subiecte, iar acesta este unul dintre ele”, a afirmat ea, potrivit Agerpres.

România a fost „unul dintre cei mai puternici, cei mai loiali şi cei mai importanţi aliaţi ai SUA”

Potrivit senatoarei, România a fost „unul dintre cei mai puternici, cei mai loiali şi cei mai importanţi aliaţi ai SUA”

Ea a precizat că s-a întâlnit, luni, cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu miniştrii Afacerilor Externe şi Apărării. „Guvernele se pot schimba, liderii se pot schimba, dar relaţia dintre popoarele american şi român va continua şi asta am văzut azi. Datorită acestui parteneriat NATO este mai puternică, România este mai puternică şi SUA sunt mai puternice, iar acesta este un mesaj foarte important pe care îl transmitem adversarilor noştri, în special lui Vladimir Putin, în Rusia”, a arătat Jeanne Shaheen.

Comisia Europeană interferează „în mod regulat” în alegerile naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, a scris Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite într-un raport publicat la începutul lunii pe site-ul său.

Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu, pe Tik Tok

Conform raportului, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conţinutul înaintea alegerilor naţionale din Slovacia, Ţările de Jos, Franţa, Republica Moldova, România şi Irlanda, precum şi înaintea alegerilor europene din iunie 2024.

Documente care nu sunt publice prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor demonstrează că aceste presiuni au fost exercitate în mod regulat pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE, se arată în raport.

Potrivit acestuia, cele „mai agresive” măsuri de cenzură au fost adoptate în timpul alegerilor prezidenţiale din România din 2024, când Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur, câştigat de candidatul populist independent, puţin cunoscut, Călin Georgescu. Decizia a fost luată după ce serviciile de informaţii româneşti au susţinut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

