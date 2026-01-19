Cine va reprezenta România la Forumul Economic Mondial de la Davos

România participă, în perioada 19 – 23 ianuarie, la ediția din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos – Elveția cu cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile conferinței. Delegaţia ţării noastre este formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Radu Burnete.

Ediția din acest an a Forumului are drept temă centrală susținerea dialogului (‘A spirit of dialogue’) și reunește oficiali de nivel înalt (președinți, prim-miniștri, miniștri etc.), reprezentanți ai celor mai importante organizații și instituții internaționale, ai mediului academic, presă, ONG-uri, potrivit MAE.

„Agenda discuțiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global – cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creștere, investițiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovației, creșterea prosperității globale.

Pe fondul unor fragmentări politice și ideologice tot mai evidente, WEF își propune ca ediția din 2026 a Forumului să reprezinte o platformă imparțială de dialog și reprezintă și contextul unor discuții internaționale în marja agendei privind noile evoluții în dinamica relațiilor transatlantice“, se arată într-un comunicat de presă al MAE.

România, cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile conferinței

Conform acestuia, ministrul de Externe, Oana Țoiu, revine la Davos după prezența din 2019, când a fost invitată ca expert în rolul de vorbitor, iar România are anul acesta cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile conferinței, reflectând angajamentul împărtășit la nivelul Guvernului și al Administrației Prezidențiale pentru întărirea diplomației economice.

