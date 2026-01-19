Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa va fi primit de președintele Nicușor Dan la București

Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii, generalul Alexus G. Grynkewich, va fi primit astăzi de preşedintele Nicuşor Dan la Bucureşti.

Întâlnirea are loc la ora 10:30, la Palatul Cotroceni. Marți, generalul Alexus G. Grynkewich va efectua o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită ‘Getica’ din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, alături de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, potrivit Agerpres.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței.