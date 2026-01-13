(VIDEO) Trump analizează opțiunile militare și secrete pentru Iran, pe fondul protestelor sângeroase

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost informat despre o gamă largă de opțiuni militare și secrete care ar putea fi utilizate împotriva Iranului, potrivit a doi oficiali ai Departamentului Apărării citați de CBS News, partenerul american al BBC. Informațiile vin în contextul escaladării protestelor antiguvernamentale din Iran și al presiunilor economice tot mai mari asupra regimului de la Teheran.

Atacuri cu rachete, operațiuni cibernetice și război psihologic

Sursele din Pentagon au precizat că atacurile cu rachete cu rază lungă de acțiune rămân o opțiune viabilă pentru o eventuală intervenție militară americană. În paralel, sunt analizate și alte instrumente, precum operațiuni cibernetice menite să perturbe infrastructura iraniană și acțiuni psihologice ca răspuns la campaniile regimului.

Orice răspuns militar ar implica, cel mai probabil, utilizarea puterii aeriene, dar planificatorii iau în considerare și măsuri pentru a afecta structurile de comandă și comunicațiile Iranului.

Presiune economică suplimentară: tarife de 25%

Luni, Donald Trump a anunțat impunerea unui tarif de 25% asupra mărfurilor provenite din țările care mențin relații comerciale cu Iranul, fără a oferi detalii suplimentare. „Acest ordin este definitiv și concludent”, a transmis președintele american pe platforma sa, Truth Social.

Măsura ar putea amplifica dificultățile economice ale Iranului, deja afectat de sancțiuni severe, o monedă în prăbușire și o inflație galopantă care a crescut prețurile alimentelor cu până la 70%.

Iranul se declară deschis dialogului, dar „pregătit pentru război”

Ministrul de externe iranian a afirmat că Teheranul este deschis discuțiilor cu Washingtonul, însă rămâne „pregătit pentru război”. Potrivit Casei Albe, mesajele private transmise de oficiali iranieni diferă semnificativ de pozițiile publice ale regimului.

Secretarul de presă Karoline Leavitt a avertizat că Trump „nu se teme să folosească opțiuni militare dacă și când consideră necesar”.

Proteste reprimate violent și criză de legitimitate

Nemulțumirile provocate de colapsul economic și de gestionarea defectuoasă a țării s-au transformat într-o criză majoră pentru liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Potrivit organizației Iran Human Rights (IHRNGO), cel puțin 648 de protestatari au fost uciși, inclusiv nouă minori, de la începutul manifestațiilor.

Autoritățile iraniene au organizat demonstrații pro-guvernamentale, în timp ce mass-media de stat a raportat participări masive, iar cetățenii au fost avertizați să nu se alăture protestelor antiguvernamentale.

Apeluri la intervenție din exil

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, aflat în exil în SUA, l-a îndemnat pe Donald Trump să intervină rapid pentru a reduce numărul victimelor. Într-un interviu pentru CBS News, el a susținut că regimul iranian încearcă să inducă în eroare comunitatea internațională cu promisiuni de negociere.

Informații limitate din interiorul Iranului

BBC și alte organizații internaționale de presă nu pot relata direct din Iran, iar penele de curent ale internetului îngreunează verificarea informațiilor, sporind incertitudinea cu privire la amploarea reală a represiunii.

