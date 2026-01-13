O avocată din Baroul Dolj, obligată de instanța de judecată să-și facă curat în apartament

Apartamentul 10 din blocul K 3 de pe bulevardul Dacia din Craiova este un focar de infecție. Acesta este plin de gunoi, mizerie și resturi de tot felul. Vecinii sunt disperați din cauza mirosului, gândacilor și rozătoarelor care vin din apartamentul unei avocate din Baroul Dolj. Proprietara a fost obligată de instanța de judecată să-și facă curat în casă.
Proprietara, o avocată din Craiova trăiește printre mormane de gunoaie, adunate chiar de ea în propria-i locuință. Imobilul figurează ca și cabinet unde avocata, membră a Baroului Dolj și-ar desfășura activitatea, dar în realitate este o adevărată groapă de gunoi. Situația i-a adus la disperare pe vecinii din bloc, fiindcă nimeni nu poate comunica cu locatara de la apartamentul 10 și prin urmare nimeni nu o poate convinge să-și deratizeze locuința. Oamenii sunt disperați din cauza mirosului, trăiesc cu amenințarea gândacilor și a rozătoarelor. La solicitarea vecinilor, asociația de proprietari s-a văzut nevoită să intervină, ajungând în cele din urmă să o acționeze pe avocată în instanță pentru a o obliga să-și facă curat în casă.
Vecini disperați de miros
Ieri, ușa avocatei de la apartamentul 10 din blocul K3, scara 1 era încuiată. Vecinii întâlniți pe casa scării ridică din mâini, în semn că s-au săturat de această situație fără rezolvare. Locatarii spun că miroase greu pe casa scării, iar gândacii și rozătoarele sunt un real pericol. Nu o condamnă că a ajuns în această situație din cauza unei întâmplări tragice, dar spun că femeia are nevoie de ajutor și sprijin medical, iar ei nu cunosc alți membrii din familia ei.
Instanța obligă avocata să-și facă curățenie în apartament
Asociația de proprietari caută o rezolvare la această situație încă din 2022, când a chemat DSP-ul, a anunțat poliția, a făcut adrese la primărie. Atunci, locatara de la apartamentul 10 a fost sancționată contravențional cu suma de 30.000 de lei. Adresele făcute către primărie, IPJ și Poliția Locală, au rămas fără rezultat. Singura speranță vine din partea instanței de judecată care a decis: „Obligă pârâta să procedeze la curățarea și igenizarea imobilului, iar în caz de refuz, autorizează reclamanta, Asociația de proprietari nr.2 Piața Gării să pătrundă în imobilul pârâtei împreună cu personal de specialitate în vederea operațiunilor de curățenie și igenizare”, se arată în Sentința civilă nr. 10501/2025.
Deși am bătut la ușa avocatei L.C.V. aceasta nu ne-a răspuns. Am încercat să o contactăm telefonic, dar fără rezultat.