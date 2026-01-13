O avocată din Baroul Dolj, obligată de instanța de judecată să-și facă curat în apartament

Apartamentul 10 din blocul K 3 de pe bulevardul Dacia din Craiova este un focar de infecție. Acesta este plin de gunoi, mizerie și resturi de tot felul. Vecinii sunt disperați din cauza mirosului, gândacilor și rozătoarelor care vin din apartamentul unei avocate din Baroul Dolj. Proprietara a fost obligată de instanța de judecată să-și facă curat în casă.

Proprietara, o avocată din Craiova trăiește printre mormane de gunoaie, adunate chiar de ea în propria-i locuință. Imobilul figurează ca și cabinet unde avocata, membră a Baroului Dolj și-ar desfășura activitatea, dar în realitate este o adevărată groapă de gunoi. Situația i-a adus la disperare pe vecinii din bloc, fiindcă nimeni nu poate comunica cu locatara de la apartamentul 10 și prin urmare nimeni nu o poate convinge să-și deratizeze locuința. Oamenii sunt disperați din cauza mirosului, trăiesc cu amenințarea gândacilor și a rozătoarelor. La solicitarea vecinilor, asociația de proprietari s-a văzut nevoită să intervină, ajungând în cele din urmă să o acționeze pe avocată în instanță pentru a o obliga să-și facă curat în casă.

“Avem adrese făcute la Poliție, la Salubritate, la Iridex, la DSP, la Asistență socială. Unii au venit, i-au făcut înștiințări, alții au spus că nu se poate face nimci fără acordul ei. Între timp vecinii spun că sunt disperați. Apartamentul este plin de mizerie, emană un miros greu, am ajuns să facem deratizare și dezinsecție și de patru ori pe an. Este un adevărat dezastru. Sunt zile în care lasă pur și simplu ușa deschisă și iese mirosul pe casa scării. Noi am acționat-o în instanță ca să o obligăm să-și facă curățenie în locuință. Avem hotărâre executorie, la Judecătoria Craiova prin care proprietara este obligată să facă curățenie și igenizare în apartament. Trebuie să mergem la executor, mai mult de atât ce putem face? Proprietarii ne-au cerut acest lucru chiar în Adunarea generală, unde s-a hotărât ce cerem sprijinul instanței de judecată, explică administratorul Asociației de proprietari nr. 2 Piața Gării, Flori Manciu.

Vecini disperați de miros

Ieri, ușa avocatei de la apartamentul 10 din blocul K3, scara 1 era încuiată. Vecinii întâlniți pe casa scării ridică din mâini, în semn că s-au săturat de această situație fără rezolvare. Locatarii spun că miroase greu pe casa scării, iar gândacii și rozătoarele sunt un real pericol. Nu o condamnă că a ajuns în această situație din cauza unei întâmplări tragice, dar spun că femeia are nevoie de ajutor și sprijin medical, iar ei nu cunosc alți membrii din familia ei.

„Este avocată, într-adevăr, dar cum mai practică această meserie nu știu!? Și ea la rândul ei este neîngrijită, miroase. Eu consider că este o persoană bolnavă și are nevoie de susținere și îngrijire medicală de specialitate. Femeia a avut un șoc, atunci când i-a murit copilul, cred că electrocutat la gară. De atunci s-a întâmplat ceva cu ea, dar refuză să fie ajutată și trăiește în aceste condiții. Omenește nici noi nu avem ceva cu ea, dar nu mai putem locui în propriile apartamente din cauza acestui focar de infecție”, spune un vecin.

Instanța obligă avocata să-și facă curățenie în apartament

Asociația de proprietari caută o rezolvare la această situație încă din 2022, când a chemat DSP-ul, a anunțat poliția, a făcut adrese la primărie. Atunci, locatara de la apartamentul 10 a fost sancționată contravențional cu suma de 30.000 de lei. Adresele făcute către primărie, IPJ și Poliția Locală, au rămas fără rezultat. Singura speranță vine din partea instanței de judecată care a decis: „Obligă pârâta să procedeze la curățarea și igenizarea imobilului, iar în caz de refuz, autorizează reclamanta, Asociația de proprietari nr.2 Piața Gării să pătrundă în imobilul pârâtei împreună cu personal de specialitate în vederea operațiunilor de curățenie și igenizare”, se arată în Sentința civilă nr. 10501/2025.

Deși am bătut la ușa avocatei L.C.V. aceasta nu ne-a răspuns. Am încercat să o contactăm telefonic, dar fără rezultat.