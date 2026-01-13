Martori oculari dezvăluie represiunea sângeroasă din Iran: „Au continuat să ucidă”

Martori oculari din Iran descriu scene de o violență extremă în timpul represiunii protestelor antiguvernamentale, afirmând că forțele de securitate au deschis focul direct asupra manifestanților neînarmați. Relatările, obținute de BBC în condiții de risc major pentru surse, conturează imaginea unei intervenții letale la scară națională.

„Au tras direct în oameni”

Omid, un bărbat de aproximativ 40 de ani din sudul Iranului, spune că a văzut cu propriii ochi cum forțele de securitate au folosit puști de asalt Kalașnikov împotriva protestatarilor. „Luptăm împotriva unui regim brutal cu mâinile goale”, a declarat el, sub protecția anonimatului.

BBC a primit numeroase mărturii similare din mai multe regiuni ale țării, în contextul în care autoritățile iraniene au întrerupt accesul la internet pentru a limita fluxul de informații.

Escaladarea violențelor după avertismentul lui Khamenei

Unul dintre cele mai ample proteste a avut loc joi, în a douăsprezecea noapte de manifestații, pe fondul apelurilor lansate de Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului. A doua zi, liderul suprem Ali Khamenei a transmis că „Republica Islamică nu va da înapoi”.

Potrivit martorilor, cele mai grave vărsări de sânge au urmat acestui mesaj, forțele de securitate și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) acționând cu muniție reală împotriva mulțimilor.

Teheranul, descris ca un „câmp de luptă”

O tânără din Teheran a declarat că ziua de vineri a fost „sângeroasă”, descriind orașul ca pe un adevărat câmp de luptă. „Aici, oamenii doar scandează și sunt uciși. Este un război unilateral”, a spus ea.

După intervențiile violente, mulți locuitori au evitat străzile și au continuat protestele scandând din locuințe și din alei.

Basij și IRGC, acuzați de atacuri letale

În orașul Fardis, la vest de Teheran, martorii susțin că membri ai forței paramilitare Basij au atacat brusc protestatarii, trăgând cu muniție reală de pe motociclete și din vehicule nemarcate. „Două sau trei persoane au fost ucise în fiecare alee”, a afirmat un martor.

Bilanțul victimelor, imposibil de verificat

Organizația Iran Human Rights (IHRNGO), cu sediul în Norvegia, a raportat cel puțin 648 de protestatari uciși, inclusiv nouă minori. Martorii locali susțin însă că numărul real ar putea fi de ordinul sutelor sau chiar miilor.

BBC și alte organizații internaționale nu pot verifica independent aceste cifre, iar autoritățile iraniene nu au publicat date oficiale transparente.

Spitale supraaglomerate și morgi pline

Personal medical din mai multe orașe a declarat pentru BBC că spitalele au fost copleșite de numărul mare de răniți, mulți cu leziuni grave la cap și la ochi. Martorii vorbesc despre cadavre „înghesuite unele peste altele” și despre familii obligate să plătească pentru recuperarea trupurilor celor uciși.

Imagini video verificate de BBC Persian arată zeci de cadavre la Centrul Medical Legal Kahrizak din Teheran, precum și transporturi masive de trupuri neidentificate.

Reacții internaționale: ONU condamnă violențele

Secretarul general al ONU, António Guterres, s-a declarat „șocat” de rapoartele privind utilizarea excesivă a forței împotriva protestatarilor. Raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Iran, Mai Sato, a avertizat că folosirea forței letale de către autorități este „extrem de îngrijorătoare, indiferent de bilanțul final al victimelor”.

