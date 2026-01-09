(VIDEO) Proteste antiguvernamentale de amploare în Iran: mulțimi uriașe în Teheran și în alte orașe

Mulțimi uriașe de protestatari au mărșăluit joi seară prin Teheran și alte orașe importante din Iran, potrivit unor videoclipuri verificate de BBC Persian. Aceste manifestații sunt considerate cea mai mare demonstrație de forță a oponenților establishmentului clerical din ultimii ani.

Protestele, desfășurate pașnic în capitală și în orașul Mashhad, nu au fost dispersate imediat de forțele de securitate. Ulterior, un grup de monitorizare a semnalat o pană de internet la nivel național.

Scandări împotriva liderului suprem și apeluri la revenirea monarhiei

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, protestatarii cer răsturnarea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și revenirea lui Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului. Mulțimile au fost auzite scandând mesaje precum „Moarte dictatorului”, „Trăiască șahul” și „Aceasta este bătălia finală!”.

Demonstrații masive împotriva regimului clerical

Reza Pahlavi, aflat în exil în Statele Unite, a îndemnat iranienii să iasă în stradă și a descris protestatarii drept „compatrioți curajoși” care își cer libertatea.

Violențe, victime și mii de arestări

Potrivit Agenției de Știri pentru Activiștii Drepturilor Omului (HRANA), cel puțin 34 de protestatari – inclusiv copii – și opt membri ai forțelor de securitate au fost uciși, iar peste 2.200 de persoane au fost arestate. Alte organizații, precum Iran Human Rights, raportează un bilanț și mai ridicat al victimelor.

BBC Persian a confirmat identitatea a 22 de persoane decedate, în timp ce autoritățile iraniene recunosc moartea a șase membri ai personalului de securitate.

Proteste extinse în zeci de orașe și apeluri la grevă generală

Tulburările au cuprins peste 100 de orașe și localități din toate cele 31 de provincii ale Iranului. În regiunile kurde și vestice, numeroase magazine au fost închise, în urma unui apel la grevă generală lansat de grupuri de opoziție din exil.

Imagini din orașe precum Isfahan, Tabriz, Babol sau Dezful arată confruntări directe cu forțele de securitate, iar în unele zone s-a tras cu muniție reală.

Reacții internaționale și avertismente din partea SUA

Președintele american Donald Trump a avertizat că SUA ar putea interveni militar dacă autoritățile iraniene vor continua să ucidă protestatari. Secretarul Trezoreriei SUA a declarat, la rândul său, că economia iraniană este „în pericol”.

În contrast, mass-media de stat iraniană a minimalizat amploarea protestelor, publicând imagini cu străzi aparent goale.

Cauzele protestelor: colaps economic și nemulțumire socială

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie, după o nouă prăbușire a rialului iranian față de dolar. Inflația a ajuns la aproximativ 40%, pe fondul sancțiunilor internaționale, al proastei guvernări și al corupției.

Studenții universitari și alte categorii sociale s-au alăturat rapid manifestațiilor, exprimându-și nemulțumirea față de conducerea clericală.

Cele mai ample proteste din ultimii ani

Actualele manifestații sunt cele mai răspândite de la protestele din 2022, declanșate de moartea Mahsei Amini în custodia poliției morale, și se apropie ca amploare de revolta din 2009, când milioane de iranieni au contestat rezultatele alegerilor prezidențiale.

