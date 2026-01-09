Odiseea repartitoarelor. Montarea repartitoarelor de costuri, 20 de ani de prelungiri

De câțiva ani încoace, craiovenii precum și toți proprietarii de apartamente sunt atenționați că trebuie să-și monteze repartitoare de costuri că altfel riscă amenzi. Anul trecut, termenul limită era 31 decembrie 2025. Printr-o ordonanță de urgență Ministerul Energiei a lăsat decizia în aer.

După 20 de ani de amânări și chiar în ciuda ameninţărilor cu amenzile, în Craiova unii dintre proprietari le-au demontate de pe calorifere. Autoritățile locale nu au un inventar clar cu privire la numărul apartamentelor contorizate. Locatarii care au renunțat la ele spun că nu vor repartitoare de cost pe calorifere pentru că ajung să plătească mai mult pentru încălzire. Dacă ai repartitoare şi vecinii închid încălzirea pentru a face economie, ca să ai acelaşi confort termic în apartament, consumi mai mult, pentru că ajungi să încălzeşti pereţii apartamentelor vecine. Factura de încălzire creşte, deci, simţitor.

Altă prelungire, alt termen

Repartitoarele de căldură vor fi obligatorii de la 1 ianuarie 2026, după ce Ministerul Energiei a decis să prelungească termenul-limită până la care proprietarii de apartamente conectate la sistemul centralizat de termoficare pot să își monteze repartitoare de caldura.

Ministerului Energiei, prin ordonanța de urgență spune:

“acordăm timp românilor să achiziționeze și să-și monteze sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică (repartitoare), în imobile de tip condominiu, racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. Dăm, astfel, curs solicitărilor venite din partea societății civile și acordăm o ultimă prelungire cu încă un an a perioadei în care trebuie montate aceste dispozitive. În plus, ne dorim ca bugetul românilor să nu fie afectat, de aceea alocăm un buget substanțial din fondurile Ministerului Energiei. Pentru a compensa costurile familiilor pentru care montarea repartitoarelor ar însemna o povară pe bugetul gospodăriei, acordăm o subvenție de până la 750 de lei per gospodărie eligibilă. Bineînțeles, prin amânarea termenului de montare se suspendă și toate prevederile referitoare la eventuale amenzi pentru cei care nu își montează repartitoare”, a declarat ministrul Energiei.



Trebuie spus că amenda este de la 5.000 la 10.000 lei.

Repartitor de costuri



Promisiuni

Proprietarilor li se promite sprijin financiar pentru montarea repartitoarelor.

Ministerul Energiei are în proiect, pentru 2026, un program de subvenționare a familiile și persoanele vulnerabile, cu venituri mici, cu maximum 750 lei/loc de consum, pentru montarea de repartitoare, iar aplicarea amenzilor ar fi discriminatorie ″în raport de consumatorii care nu se încadrează în categoriile de persoane vulnerabile″. Măsura are caracter temporar și nu înseamnă abrogarea dispoziției legale privind amenzile, ci amânarea aplicării acesteia.



20 de ani de prelungiri

Din 2006, când legea îi obliga pe proprietari să-și monteze repartitoare de costuri pentru căldură și până în prezent termenul s-a tot amânat. Ultima dată acest lucru s-a întâmplat în decembrie 2025, această dată fiind termenul limită pentru motarea repartitoarelor. Autoritățile au venit la sfârșitul anului trecut și au prelungit termenul cu încă un an, decembrie 2026.

Obligaţia montării de repartitoare de costuri pe calorifere a fost impusă încă de acum 16 ani prin Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică. S-a mers pe principiul”plăteşti cât consumi”. Dispoziţia a fost întărită ulterior prin Legea 121/2014 privind eficienţa energetică