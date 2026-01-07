Rusia desfășoară nave militare pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane

Rusia a trimis nave ale marinei pentru a escorta un petrolier aflat sub supravegherea forțelor americane, în timp ce nava traversa Atlanticul, potrivit BBC News.

Petrolierul, cunoscut anterior sub numele Bella 1, este acuzat că a încălcat sancțiunile SUA și că ar fi transportat petrol iranian, fiind urmărit de Garda de Coastă americană încă din Caraibe.

Schimbare de nume și pavilion

După ce a evitat o abordare americană, nava și-a schimbat numele în Marinera și ar fi trecut de la pavilionul Guyanei la cel al Federației Ruse, fără a-și modifica însă identitatea oficială IMO.

Prezență militară sporită în Atlanticul de Nord

Apropierea navei de Europa a coincis cu desfășurarea de avioane de transport militar americane și elicoptere, pe fondul dificultăților operaționale cauzate de vreme și distanță.

SUA rămâne pregătită pentru confiscarea navei

Oficiali americani au indicat că Washingtonul preferă confiscarea navei, nu scufundarea acesteia, iar Comandamentul Sudic al SUA a reafirmat că este pregătit să intervină împotriva navelor sancționate.

Poziția Regatului Unit și implicațiile NATO

Autoritățile britanice au refuzat să comenteze, menționând că orice operațiune americană lansată din Marea Britanie ar necesita informarea prealabilă a unui aliat NATO.

Experți în domeniul maritim subliniază că schimbarea numelui și a pavilionului nu modifică statutul legal al navei, deciziile SUA bazându-se pe istoricul sancțiunilor și structura de proprietate.

Reacția Rusiei: acuzații de atenție „disproporționată”

Ministerul rus de Externe a afirmat că petrolierul navighează legal sub pavilion rusesc și a acuzat SUA și NATO că acordă navei o atenție nejustificată.

Incidentul are loc la scurt timp după confiscarea lui Nicolás Maduro de către SUA, într-un context de escaladare a tensiunilor internaționale legate de Venezuela, sancțiuni și securitatea maritimă.

