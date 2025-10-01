(VIDEO) Pete Hegseth vrea să „remodeleze” armata americană: directive împotriva „politicilor trezite” și apel la demisia ofițerilor care nu sunt de acord

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a prezentat marți, în fața a sute de ofițeri superiori, o viziune radicală privind transformarea armatei americane, cu un mesaj tranșant: cei care nu împărtășesc direcția propusă ar trebui să demisioneze.

Hegseth a anunțat zece directive care anulează mare parte din politicile adoptate în ultimul deceniu pentru diversitate, incluziune și combaterea culturii toxice. El a subliniat că:

standardele fizice vor fi stricte, aplicate uniform, fără scutiri medicale sau religioase;

nu vor exista „trupe grase” sau „generali și amirali grași în Pentagon”;

pentru posturile de luptă se aplică doar standarde masculine, chiar dacă acest lucru ar exclude femeile.

De asemenea, Hegseth a criticat regulile de angajament din teatrele de operațiuni, cerând „dezlegarea mâinilor luptătorilor” și folosirea unei „violențe copleșitoare și pedepsitoare” împotriva inamicilor.

Împotriva politicilor „woke”

Secretarul Apărării a acuzat că definiții precum „hărțuire” sau „intimidare” au fost „transformate în arme” împotriva comandanților și a promis o revizuire a acestor termeni. Totodată, a respins inițiativele pentru diversitate, echitate și incluziune (DEI), dar și politicile legate de climă și identitate de gen, calificându-le drept „gunoi ideologic toxic”.

„Gata cu lunile de identitate, cu birourile DEI, cu tipii în rochii. Gata cu venerarea schimbărilor climatice, gata cu diviziunile și iluziile de gen”, a declarat Hegseth.

Reacții și critici

Prezentarea a costat milioane de dolari, fiind organizată cu scurt preaviz, iar mulți dintre ofițerii chemați la Quantico sunt staționați în afara SUA.

Unii foști oficiali ai Pentagonului au criticat discursul ca fiind „neinspirat” și „asemănător cu o lecție de pluton”, în timp ce alții au avertizat asupra riscurilor pe termen lung: diminuarea mecanismelor de raportare a hărțuirii și protejarea excesivă a ofițerilor superiori de plângerile legitime ale trupelor.

Discursul lui Hegseth a fost urmat de o intervenție a președintelui Donald Trump, care a declarat că va concedia „pe loc" ofițerii care nu se aliniază noii direcții, potrivit CNN.

O întoarcere radicală de direcție

Noile directive marchează o schimbare abruptă față de politicile implementate din 2015 încoace, când armata americană și-a deschis rolurile de luptă pentru femei și a introdus programe anti-discriminare, cu scopul de a atrage și menține personal într-o perioadă de recrutare dificilă.

Hegseth a prezentat aceste măsuri drept parte a unei campanii mai ample de „depolitizare” a armatei și de întoarcere la „misiunea pur militară”.

