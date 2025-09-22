Coreea de Sud ar accepta un acord Trump-Kim pentru „înghețarea” programului nuclear al Nordului, spune președintele Lee

Președintele Sud-Coreei, Lee Jae-myung, a declarat într-un interviu pentru BBC că ar putea accepta un eventual acord între Donald Trump și Kim Jong-un prin care Coreea de Nord să înghețe producția de arme nucleare, în loc să le desființeze complet – o soluție pe care a numit-o „o măsură de urgență provizorie” și „o alternativă fezabilă și realistă” pentru moment. Lee a spus, de asemenea, că estimează că Phenianul produce în prezent 15–20 de arme nucleare pe an.

Declarațiile liderului sud-coreean vin pe fondul unor semnale recente din partea Coreii de Nord. Kim Jong-un a sugerat că ar fi dispus la negocieri cu SUA – dar numai dacă Washingtonul renunță la precondiția denuclearizării – și a vorbit pozitiv despre întâlnirile sale anterioare cu Trump. Aceste comentarii au reaprins speculațiile privind posibilitatea unei reluări a contactelor directe între cei doi foști interlocutori.

Lee a explicat că, deși obiectivul pe termen lung al Seulului rămâne denuclearizarea, există beneficii clare în a opri imediat dezvoltarea nucleară și a rachetelor de către Nord, ca măsură de reducere a riscurilor în regiune. El a sugerat totodată că, dacă Trump și Kim ar ajunge la un acord de „înghețare”, Coreea de Sud îl poate accepta în condițiile menționate.

Contextul regional

Contextul regional s-a complicat recent: relațiile tot mai strânse între China, Rusia și Coreea de Nord (vizibile, printre altele, la parada militară din Beijing la care Kim a participat alături de Xi și Putin) sporesc presiunile asupra Seulului, obligând noua conducere sud-coreeană să manevreze cu atenție între aliații occidentali și partenerii economici din est. Lee a recunoscut că poziția geostrategică a Coreei de Sud este „precară” și a subliniat nevoia de a menține cooperarea strânsă cu SUA și Japonia, în timp ce încearcă să păstreze căile de dialog cu Beijingul și Moscova.

Implicarea lui Donald Trump în negocieri directe cu Kim ar readuce în discuție precedentul celor două summituri Trump–Kim din 2018–2019. Acestea s-au încheiat fără un acord durabil de denuclearizare. Observatorii avertizează că o eventuală „înghețare” ar oferi avantaje imediate de stabilizare, dar ridică întrebări majore despre verificare, durabilitate și despre modul în care o astfel de soluție ar fi primită de aliați și de comunitatea internațională.

