Dolj: 47 de conducători auto scoși din trafic în 48 de ore

În ultimele 48 de ore, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au desfășurat acțiuni pe drumurile publice pentru siguranța și fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor. În cadrul verificărilor au fost folosite aparate radar, alcooltest și drugtest pentru depistarea depășirilor de viteză și a conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Polițiștii au aplicat aproximativ 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 70.000 lei. 121 de sancțiuni au fost pentru depășirea limitei legale de viteză. Au fost scoși din trafic, ca reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 47 de conducători auto, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă determinată. Totodată, 7 autovehicule au fost oprite și li s-au retras certificatele de înmatriculare până la remedierea deficiențelor constatate.

Exemple semnalate

Un tânăr de 22 de ani, din comuna Celaru, a fost depistat conducând pe strada Bucura fără a deține permis pentru nicio categorie. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducere fără permis.

Un bărbat de 45 de ani, din municipiul Calafat, a fost prins conducând pe bulevardul Nicolae Romanescu în condițiile în care avea dreptul de a conduce suspendat. Și în acest caz s-a întocmit dosar penal.

Acțiunile pentru reducerea riscului rutier vor continua, au anunțat polițiștii rutieri doljeni.

Recomandarea autorităților rămâne valabilă:

respectați regulile de circulație,

limita de viteză,

indicațiile polițiștilor pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

