(VIDEO) Trump sugerează că Starmer ar putea folosi armata pentru a opri migrația ilegală în Marea Britanie

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că premierul britanic Sir Keir Starmer ar putea mobiliza armata pentru a controla granițele Marii Britanii și a opri valul de migrație ilegală. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune, care a încheiat cea de-a doua vizită de stat a liderului american în Regatul Unit.

Discuții despre migrație și securizarea frontierelor

Trump a afirmat că a discutat cu Sir Keir la reședința oficială de la Chequers despre problema migranților care traversează Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici, comparând situația cu criza de la granița de sud a SUA.

„Aveți oameni care vin și i-am spus prim-ministrului că voi opri acest lucru și nu contează dacă chemați armata, nu contează ce mijloace folosiți”, a declarat Trump.

Ulterior, într-un interviu pentru Fox News, el l-a îndemnat pe premierul britanic să adopte o „poziție fermă” împotriva imigrației ilegale, spunând că aceasta „îl afectează grav” pe liderul laburist.

Vizită de stat și relația bilaterală

În timpul vizitei de două zile, Trump a fost primit cu fast de Regele Charles și Familia Regală la Castelul Windsor și a participat la un banchet de stat, înainte de discuțiile politice de joi cu Starmer. Cei doi lideri au subliniat „relația specială” dintre SUA și Marea Britanie și au anunțat un nou acord de prosperitate tehnologică, menit să stimuleze investițiile americane în domeniul inteligenței artificiale, tehnologiilor cuantice și altor tehnologii emergente.

Totuși, oficiali de la Casa Albă au precizat că vizita nu este de natură să crească influența Londrei asupra politicii comerciale sau externe americane.

Divergențe privind Palestina și Ucraina

Trump și Starmer au evitat să comenteze pe larg teme controversate, dar președintele american a declarat că are un „dezacord” cu premierul britanic privind recunoașterea statului palestinian – planificată de guvernul de la Londra înaintea Adunării Generale ONU de săptămâna viitoare.

Trump a acuzat Hamas că „a folosit ostaticii drept momeală” și s-a opus unei recunoașteri a Palestinei în lipsa unor granițe și instituții clare, potrivit BBC.

În privința războiului din Ucraina, Trump s-a declarat „dezamăgit” de lipsa de implicare a președintelui rus Vladimir Putin în negocieri de pace și a cerut aliaților occidentali să oprească achizițiile de petrol rusesc pentru a-l forța pe liderul de la Kremlin la masa tratativelor.

Unități de viziune asupra migrației ilegale

În pofida diferențelor de opinie, cei doi lideri au afișat unitate pe tema combaterii migrației ilegale. Starmer a declarat că guvernul său a încheiat mai multe acorduri de returnare a migranților cu alte state, inclusiv cu Franța, și a lansat schema „unul intră, unul iese” pentru returnarea migranților prin Canalul Mânecii.

„Este un pas important înainte”, a spus premierul, subliniind însă că „nu există o soluție miraculoasă”.

Peste 30.000 de persoane au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici de la începutul anului — cel mai mare număr raportat vreodată până la această dată calendaristică.

Trump, hotărât să continue politica dură de imigrație

Întors la Casa Albă în ianuarie, Trump a impus o interdicție generală de azil pentru migranții care intră la granița de sud și a trimis trupe suplimentare pentru a sprijini securitatea la frontieră, ceea ce a dus la scăderea arestărilor de migranți.

În conferință, el a sugerat că Marea Britanie ar putea urma un model asemănător, chiar dacă ar fi nevoie de implicarea armatei.

